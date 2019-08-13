Le Havre, Umut Meraş'ı kadrosuna kattı

Fransa Ligue 2 ekiplerinden Le Havre, Bursaspor´dan Umut Meraş´ı kadrosuna kattı. 15 gündür Bursaspor Başkanı Mesut Mestan ve sportif direktör Selçuk Erdoğan ile Le Havre Başkanı Vincent Volpe ve sportif direktör Pierre Wantiez´in görüşmeleri neticesinde taraflar, 1.3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı. Bonservis ücretinin yanı sıra Umut Meraş´ın sonraki satışından da Bursaspor, yüzde 15´lik pay alacak. Fransa´da bulunan 23 yaşındaki savunmacı Umut Meraş ise yeni kulübüyle 4 yıllık sözleşme imzaladı.