NBA'e 4 maçla devam edildi. Los Angeleles Lakers, Staples Center'da ağırladığı Denver Nuggets'ı 121-114'le geçerek sezonun ikinci galibiyetine ulaştı.

Lakers'ta LeBron James 28 sayı, 11 ribaunt ve 11 asistle yeni takımındaki ilk, kariyerindeki ise 74. triple-double'ını yaptı. Kyle Kuzma 22, JaVale McGee ise 21 sayıyla skora destek veren oyuncular oldu.

Bu sezon ilk yenilgisini alan Nuggets'ta Nikola Jokic 24 sayı ve 11 ribauntla, Jamal Murray ise 22 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yapmasına rağmen takımına galibiyeti getiremedi.

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