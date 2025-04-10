Legia Varşavo: 0 - Chelsea: 3 | MAÇ SONUCU

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Chelsea, Legia Varşova'ya konuk oldu. Legia Varşova'nın ev sahipliğinde oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Chelsea oldu.

İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Tyrique George ile 57 ve 74. dakikalarda Madueke attı. Chelsea'de Nkunku ise 73. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.