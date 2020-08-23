Çağlar Söyüncü'nün dünyanın en iyi stoperlerinden biri olarak kendini gösterdiği Premier Lig'in eski şampiyonu Leicester City, bir başka milli oyuncumuza kancayı taktı: Ozan Kabak!Daily Mail'in haberine göre İngiliz ekibi, Schalke'de oynayan 20 yaşındaki milli futbolcu için görüşmelere başladı.

Çağlar Söyüncü'nün geçen sezon stoperdeki partneri olan Jonny Evans'ın Premier Lig'de taliplerinin olduğu belirtilen haberde, Ozan Kabak'ın gelecek sezon Çağlar Söyüncü ile yan yana oynama ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

Sporx'in haberine göre finansal olarak zor günler geçiren Schalke'nin Ozan'ı 35 milyon avro civarında bir teklif gelirse satmayı planladığı biliniyor. Ozan Kabak, Bundesliga'da biten sezonda 26 maça çıktı ve takımına 3 gol, 1 asistlik skor katkısı yaptı.

Öte yandan Leicester City'nin, 55 milyon euro bonservis bedeliyle Chelsea'ye gitmeye hazırlanan sol beki Ben Chillwell'in yerine Ajax'tan Nicolas Tagliafico için görüşmelerini sürdürdüğü bilgisi de paylaşıldı.