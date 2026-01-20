Önceki hafta düzenlenen Altın Küre Ödülleri töreniyle Hollywood'da 2026 ödül sezonu başladı. Leonardo DiCaprio da yeni ödül dönemine kız arkadaşı Vittoria Ceretti ile hazırlanıyor. 51 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, 27 yaşındaki İtalyan sevgilisi Ceretti ile New York'ta alışveriş yaparken görüntülendi.

Akşam saatlerinde alışverişe çıkan çift, Soho semtinde bulunan lüks markalara ait mağazalarda kıyafet seçti.

Leonardo DiCaprio için, kız arkadaşı Vittoria Ceretti'nin seçim yapması dikkat çekti. İtalyan model, kendisi hiçbir kıyafet denemese de, DiCaprio aynada parçaları incelerken onu dikkatle izledi, zaman zaman hangi parçaları alması gerektiğini işaret etti.

Leonardo DiCaprio'ya yeni bir gardırop oluşturmaya çalışan Vittoria Ceretti'nin fiyat etiketlerini dikkatle incelediği görüldü. Ceretti, stilistlik görevini üstlenip seçimlerini yakından takip ettiği sevgilisi DiCaprio'ya alışveriş boyunca rehberlik etti.

10 parçadan fazla ürün satın aldığı görülen Leonardo DiCaprio, poşetleri daha sonra teslim edilmek üzere mağazada bıraktı.