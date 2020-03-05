İsyan etti: İnsanlar bu kadar mı kötü oldu?

Birçok dizide rol alan oyuncu Levent Can, geçirdiği kalp krizi sonrası İstanbul'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Bir süre yoğun bakımda kalan 48 yaşındaki oyuncunun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan oyuncu, "Hepinizi meraklandırmış, üzmüşüm inanın böyle olsun istemezdim, ama laf aramızda ben de çok korkmuştum. Şimdi şükür iyiyim, endişelenecek durum ortadan kalktı, arayan, soran, merak eden herkese teşekkür ederim" dedi.

LEVENT CAN KİMDİR?

1971 yılında İstanbul'da doğan Levent Can, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Fehmi Kuzuzade karakterini canlandırdı. Son, Hicran Yarası, Ezel, Emret Komutanım, Kavak Yelleri, Rüzgarlı Bahçe, Kısmet Değilmiş ve Vatanım Sensin gibi popüler dizilerde de rol aldı. Daha sonra başrolünde Merve Boluğur, Yusuf Çim, Gizem Karaca ve Burak Yamantürk'ün paylaştığı İçimdeki Fırtına dizisinde de Selim karakterini canlandırmıştır.