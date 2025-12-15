Levent Mercan'dan Archie Brown açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında ağırladığı Konyaspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin oyuncularından Levent Mercan, açıklamalarda bulundu.

"TEDESCO'YA TEŞEKKÜR EDERİM"

Maç sonrası konuşan Mercan, "Tedesco hocama teşekkür ederim. Bana güveniyor, ben de bu güveni boşa çıkarmamaya çalışıyorum.Her zaman idmanlarda bireysel olarak çalışıyoruz. Takımımızda çok özel ayaklar var ama fırsat gelince ben de kullanıyorum. Benim de iyi bir ayağım olduğunu düşünüyorum.

Kendimi sürekli geliştiriyorum. Oynadıkça daha iyi performanslar ortaya koyuyorum. İnşallah böyle devam ederiz, sonuna kadar. Daha çok gol ve asist yapmak isterim ama burada en önemlisi takımın performansı." dedi.