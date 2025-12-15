Habertürk
        Levent Mercan'dan Archie Brown açıklaması - Fenerbahçe Haberleri

        Levent Mercan'dan Archie Brown açıklaması

        Fenerbahçe'nin oyuncularından Levent Mercan, 4-0 kazandıkları Konyaspor maçının ardından takım arkadaşı Archie Brown'la yaşadıkları forma rekabetine ilişkin, "Rekabet iyi bir şey, birbirimizi destekliyoruz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2025 - 23:12 Güncelleme: 15.12.2025 - 23:12
        Levent Mercan'dan Archie Brown açıklaması!
        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında ağırladığı Konyaspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin oyuncularından Levent Mercan, açıklamalarda bulundu.

        "TEDESCO'YA TEŞEKKÜR EDERİM"

        Maç sonrası konuşan Mercan, "Tedesco hocama teşekkür ederim. Bana güveniyor, ben de bu güveni boşa çıkarmamaya çalışıyorum.Her zaman idmanlarda bireysel olarak çalışıyoruz. Takımımızda çok özel ayaklar var ama fırsat gelince ben de kullanıyorum. Benim de iyi bir ayağım olduğunu düşünüyorum.

        Kendimi sürekli geliştiriyorum. Oynadıkça daha iyi performanslar ortaya koyuyorum. İnşallah böyle devam ederiz, sonuna kadar. Daha çok gol ve asist yapmak isterim ama burada en önemlisi takımın performansı." dedi.

        ARCHİE BROWN AÇIKLAMASI

        Archie Brown hakkında konuşan Mercan, "Archie Brown ile ilişkimiz çok iyi. Birbirimizi destekliyoruz. Rekabet iyi bir şey; ikimiz de üstüne koyarak oynuyoruz. Aramızda çok güçlü bir bağ var. O oynadığında ben onu destekliyorum, ben oynadığımda da o beni destekliyor." ifadelerini kullandı.

        Son olarak şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Levent Mercan, "Biz maç maç bakıyoruz. Şu an için erken olsa da hedefimiz şampiyonluk. İyi bir yoldayız. Takım içindeki ruh ve birliktelik çok iyi. İnşallah böyle devam ederiz." ifadelerini kullandı.

