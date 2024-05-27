Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Levent Yüksel: 45 yıl sonra aynı sahnede - Magazin haberleri

        Levent Yüksel: 45 yıl sonra aynı sahnede

        Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, lise yıllarında sahnede olduğu bir fotoğrafını paylaştı. 45 yıl sonra aynı sahneye çıkan Yüksel, duygularını dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2024 - 11:34 Güncelleme: 27.05.2024 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Levent Yüksel, Antalya Lisesi'nde öğrencilik yıllarında sahne aldığı yerde 45 yıl sonra konser verdi.

        2

        Lise yıllarına ait bir fotoğrafını paylaşan şarkıcı şunları söyledi: Bu fotoğraf 15 yaşında Antalya Lisesi’nde okuyan ve sahneye çıkıp bas çalan Levent.

        3

        Videoda ise Levent’in 45 sene sonra doğduğu yerde sahnesine davet ettiği ilkokul öğrencisi koro arkadaşları var. Çocukluğum, ilk gençliğim Antalya’ya selam olsun. Videonun sonundaki küçük arkadaşıma sesleniyorum; o gurur bana ait.

        4

        Levent Yüksel, geçtiğimiz aylarda da nostaljik bir paylaşımda bulunmuştu. Anneannesi ve annesiyle fotoğrafını paylaşan Levent Yüksel; "Yer Antalya, yıl 1969… Biri beni dünyaya getiren, diğeri yetişmemde büyük emeği olan dünya güzeli iki kadın. Anneannem Hayriye Hanım ve annem Hülya… Ortadaki ufaklığın kim olduğunu söylememe gerek yok sanırım" notunu düşmüştü.

        #levent yüksel
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yaşlı kadının bacağı kesilmişti! Pitbull davasında karar!
        Yaşlı kadının bacağı kesilmişti! Pitbull davasında karar!
        Turizmcilerden '9 gün tatil' çağrısı
        Turizmcilerden '9 gün tatil' çağrısı
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        Florya'da çılgın kutlama!
        Florya'da çılgın kutlama!
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        "Sahada kalanlar kazandı"
        "Sahada kalanlar kazandı"
        Parislilerden Champs-Élysées'de 'dev' piknik
        Parislilerden Champs-Élysées'de 'dev' piknik
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        Yer sarı gök kırmızı!
        Yer sarı gök kırmızı!
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Sokak köpeklerini uyutmak yahut kısırlaştırmak yerine spirali neden düşünmüyoruz?  
        Sokak köpeklerini uyutmak yahut kısırlaştırmak yerine spirali neden düşünmüyoruz?  
        İnsanlar ve köpekler: Ölüm ve yaşam arasında
        İnsanlar ve köpekler: Ölüm ve yaşam arasında
        F1'e ünlü akını
        F1'e ünlü akını
        İstanbul'da yaşandı! Çocuk yolda yürüyordu! Vuruldu!
        İstanbul'da yaşandı! Çocuk yolda yürüyordu! Vuruldu!
        Galatasaray kasasını doldurdu
        Galatasaray kasasını doldurdu
        Diyaliz sonrası fenalaşan 14 hasta entübe edildi!
        Diyaliz sonrası fenalaşan 14 hasta entübe edildi!
        Artık o da SUV oldu
        Artık o da SUV oldu
        24'üncü zaferin mimarları!
        24'üncü zaferin mimarları!
        Doğum izni artacak mı?
        Doğum izni artacak mı?