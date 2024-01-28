Leverkusen, Mönchengladbach ile yenişemedi
Bundesliga'da namağlup lider Leverkusen, Mönchengladbach ile golsüz berabere kaldı
Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) namağlup lideri Bayer Leverkusen, 4 maç sonra puan kaybı yaşadı.
Bundesliga'nın 19. haftasında Bayer Leverkusen, konuk ettiği Borussia Mönchengladbach ile 0-0 berabere kaldı.
Ligde 19 maçın ardından 15 galibiyet 4 beraberlikle namağlup zirvede yer alan Bayer Leverkusen, puanını 49'a çıkardı.
Haftayı Augsburg'a karşı aldığı 3-2 galibiyetle kapatan liderin en yakın takipçisi Bayern Münih ise 47 puanda bulunuyor.