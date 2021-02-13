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Toyota bünyesindeki Japon premium otomobil üreticisi Lexus, yıl içinde yeni marka vizyonunu göstermeyi planlıyor. Bahar aylarında yeni marka vizyonunu bir konsept araçla sergileyecek Lexus'un yeni konseptin yanı sıra 2021 yılı içerisinde bu yeni vizyon kapsamında geliştirdiği ilk modelini de tanıtacağı belirtildi. Yapılan açıklamada, 2021 ve sonrasında da yeni vizyon çerçevesinde modeller sunulacağı bildirildi

Lexus, yeni marka vizyonunu gösterecek olan konseptle ilgili ipuçları taşıyan bir görsel paylaşarak 2020 yılındaki satış performanslarını da açıkladı.

Lexus, pandemiye karşın 718 bin 715 adetlik satışla 2020 yılını önceki yıla göre yüzde 6 düşüşle kapattı. Özellikle 2020 yılının ikinci yarısındaki iyileşmeyle birlikte satışları önceki yıla göre yüzde 2’lik artış gösteren markanın en hızlı büyüyen pazarı ise yüzde 64 büyüme ile Türkiye oldu.

Lexus'un, 2020 performansıyla birlikte Avrupa’da yüzde 2.3’lük rekor pazar payı elde ettiğı de verilen bilgiler arasında. Yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında ES ve RX modellerinin yüksek satış performansı devem ederken LC süper coupe ürün gamına katılan üstü açılan LC Convertible da başarılı bir yıl geçirdi.

Bununla birlikte 2020’de bazı pazarlarda satışa sunulan ilk tamamen elektrikli Lexus olan UX300e'nin ise beklenenden fazla ilgi görerek stoklarının tükendiği kaydedildi.

Lexus’un SUV ürün gamı tüm satışlarda yüzde 81’lik paya sahip olurken, Batı Avrupa ve Orta Avrupa hibrit satış oranı ise yüzde 96 olarak gerçekleşti.