Salçalı Sosis Tarifi, Nasıl Yapılır?
Sosis özellikle çocuklar tarafından çok sevilerek tüketilen bir aperatif yiyecektir. Bugün sizler için basit kahvaltılıksalçalı sosis tarifi vereceğiz.
Salçalı Sosis Tarifi Malzemeleri:
- 1 paket sosis
- 1 çorba kaşığı domates salçası,
- 1 çay bardağı sıcak su,
- 3 çorba kaşığı zeytinyağı.
Salçalı Sosis Tarifi Hazırlanması:
- Sosislerin baş kısımlarına artı şeklinde çizik atılır.
- Tavaya zeytinyağı konur, kızınca salça eklenir.
- Birkaç dakika kızaran salçanın üstüne sosisler ilave edilip, kavurmaya devam edilir.
- En son sıcak suyu ekleyerek 5 dakika kadar kaynatılır.
- Sosisler servise hazır.
Afiyet olsun
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