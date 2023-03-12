6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen Kahramanmaraş depremi ve Mayıs ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi nedeniyle MEB ve ÖSYM sınavlarının tarihlerine ilişkin oldukça yoğunlaşmıştı. Konuya dair en çok merak edilen sınavlardan biri olan LGS ile ilgili resmi açıklama geldi. İşte, 2023 Liseye Geçiş Sistemi sınavı tarihi...