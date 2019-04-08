LGS başvuru yapmak için öğrenciler e okul veli bilgilendirme sistemi girişini ziyaret ediyor. MEB yayınladığı LGS başvuru kılavuzunda LGS başvurularıyla ilgili detayları öğrencilerin erişimine açmıştı. Peki, LGS başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...

LGS NE ZAMAN? 2019

LGS, 1 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak. LGS sınav giriş belgeleri ise 22 Mayıs 2019 tarihinde yayımlanacak.

MEB'in yayımladığı başvuru kılavuzunda LGS sınav sonuçlarının tarihi ise 24 Haziran 2019 olarak yerini aldı.

LGS BAŞVURU İŞLEMLERİ

Merkezî Sınav başvurusunda bulunacak öğrenciler, başvuru yapmadan önce elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettireceklerdir. Öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacaktır.

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin başvuru işlemleri Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından takip edilecektir.

E OKUL LGS BAŞVURU EKRANI

LGS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

LGS başvuru süreci Milli Eğitim Bakanlığı LGS 2019 kılavuzunda şu şekiklde ifade edildi:

“Merkezî Sınav başvurusunda bulunacak öğrenciler, başvuru yapmadan önce elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettireceklerdir. Öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacaktır.

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin başvuru işlemleri Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından takip edilecektir.”

Özetleyecek olursak öğrenciler veya öğrenciler adına velileri e-Okul sistemi üzerinden 14 Nisan tarihine kadar LGS'ye başvurabilecekler. Ancak öğrencilerin bilgilerini okul müdürlüklerine güncelletmeleri gerekmektedir.