LGS başvurusu nasıl yapılır? sorusu 8. sınıf öğrencileri ve velileri tarafından araştırılıyor. 3 Nisan 2019'da yani dün başlayan LGS başvuruları 14 Nisan'da sona erecek. Peki LGS sınavı ne zaman? LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylarıyla birlikte LGS başvuru kılavuzu...

LGS BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Merkezî Sınav başvurusunda bulunacak öğrenciler, başvuru yapmadan önce elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettireceklerdir. Öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacaktır.

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin başvuru işlemleri Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından takip edilecektir.

Yurt dışında e-Okul Sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler;

E-OKUL LGS BAŞVURU İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

a. Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği dikkate alınarak denklikleri yapıldıktan sonra başvurularını Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsoloslukları üzerinden yapacaklardır,

b. Kılavuzda yer alan “EK 1–Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin Merkezî Sınav Başvuru Formu”nu eksiksiz ve doğru bilgilerle dolduracak ve yurt dışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsolosluk yetkililerine onaylatacaklardır,

c. Yurt dışında öğrenim görüp e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrencilere ait belgeler Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsolosluklarca odsgm_odydb@meb.gov.tr e-posta adresine başvuru süresinde gönderilecektir. Ayrıca e-posta yolu ile gönderilen belgelerin asılları da Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak No:8 Teknikokullar/Yenimahalle/ANKARA adresine en geç 26 Nisan 2019 tarihinde ulaşacak şekilde gönderilecektir.

LGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Öğrenciler, başvurularının yapılıp yapılmadığını elektronik ortamdan takip edebileceklerdir.

LGS SINAVI NE ZAMAN?

2019 LGS sınavı için 3 - 14 Nisan 2019 tarihlerinde başvurular alındıktan sonra 22 Mayıs 2019 tarihinde sınav giriş belgeleri yayımlanacak. 1 Haziran 2019 tarihinde yapılacak LGS sınavının sonuçları, 24 Haziran 2019'da açıklanacak.