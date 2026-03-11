LGS başvuruları ne zaman başlıyor? 2026 LGS sınav tarihi ne zaman?
2025-2026 eğitim öğretim yılında ikinci dönem tüm hızıyla devam ediyor. Ders maratonuna devam eden 8. sınıf öğrencileri, LGS sınav takvimini yakından takip ediyor. Bu yıl Haziran ayında gerçekleşecek merkezi sınavın başvuru tarihleri araştırılıyor. Peki, 2026 LGS sınavı ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte tüm detaylar...
Okullarda ikinci dönem maratonu devam ediyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılında yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için araştırmalar hız kazandı. 8. sınıf öğrencilerinin katılım sağlayacağı sınav, MEB müfredatındaki Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve İngilizce derslerini kapsıyor. Sınav tarihinin MEB tarafından belirlenmesinin ardından öğrenciler, başvuru tarihlerini merak ediyor. Bu kapsamda “2026 LGS sınavı ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlayacak?” sorularının cevabı haberimizde...
2026 LGS SINAV TARİHİ
2025-2026 eğitim öğretim yılında düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak.
LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2026 LGS sınavının başvuru tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı.
Geçtiğimiz yıl LGS başvuruları, 2 – 11 Nisan 2025 tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden yapılmıştı. Bu yıl da benzer tarihlerde gerçekleşmesi bekleniyor.
LGS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?
2026 LGS (Liselere Geçiş Sistemi) başvuru ve uygulama kılavuzu ile ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınavın tarihi 14 Haziran 2026 Pazar günü olarak duyurulurken, başvuru kılavuzu ve ayrıntılı uygulama rehberi henüz yayınlanmadı.
Geçtiğimiz yıl LGS başvuru kılavuzu, 18 Mart tarihinde yayımlanmıştı.
2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BİTİYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak ve öğrenciler yaz tatiline girecek.