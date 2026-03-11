Okullarda ikinci dönem maratonu devam ediyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılında yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için araştırmalar hız kazandı. 8. sınıf öğrencilerinin katılım sağlayacağı sınav, MEB müfredatındaki Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve İngilizce derslerini kapsıyor. Sınav tarihinin MEB tarafından belirlenmesinin ardından öğrenciler, başvuru tarihlerini merak ediyor. Bu kapsamda “2026 LGS sınavı ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlayacak?” sorularının cevabı haberimizde...