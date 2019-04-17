LGS sınavı 1 Haziran 2019'da 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla birlikte gerçekleştirilecek. LGS sınavı için son başvurular Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) tarafından bugün alınacak. LGS sınavı sözel ve sayısal olmak üzere iki oturumda yapılacak. Her alan için 8’inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacak. Sözel alanda Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak. Sayısal alanda da Matematik ve Fen Bilimleri'nden toplam 40 soru sorulacak. İşte 2019 LGS başvurularına dair tüm detaylar...

LGS BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Liseye Geçiş Sınavı başvuru şartlarını içeren LGS 2019 kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Yayınlanan kılavuza göre başvuru şartları şöyle:

Resmî ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları Öğrencilerinin Başvuru Şartları 2018–2019 Öğretim yılında örgün ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Açık Öğretim Ortaokulu ve Geçici Eğitim Merkezi Öğrencilerinin Başvuru Şartları Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8‘inci sınıfında öğrenimine devam ediyor olmak.

LGS BAŞVURU KILAVUZU

Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları 2018–2019 Öğretim yılında yurt dışında Bakanlığımıza bağlı okulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

"Merkezî Sınav başvurusunda bulunacak öğrenciler, başvuru yapmadan önce elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettireceklerdir. Öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacaktır.

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin başvuru işlemleri Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından takip edilecektir."

LGS SINAV BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınav yerleri; yine Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan kılavuza göre 22 Mayıs tarihinde öğrenci ve velilerin erişimine açılacak. Öte yandan LGS sonuçları ise 24 Haziran tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilecek.