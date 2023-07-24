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        Haberler Gündem Eğitim LGS EK TERCİH TARİHLERİ| LGS 2. tercihleri ne zaman? MEB 2023 lise ek tercih tarihleri belli oldu

        LGS 2. tercihleri ne zaman? MEB 2023 lise ek tercih tarihleri

        LGS tercih sonuçları açıklandı. Tercih sonuçlarından memnun olmayan ve ek tercih yapmak isteyen öğrenciler merak içerisinde LGS ek tercih tarihlerini araştırıyor. Peki, LGS 2. tercihleri ne zaman? İşte MEB tarafından kamuoyuyla paylaşılan LGS 2. tercih tarihleri...

        Habertürk
        Giriş: 24.07.2023 - 11:34
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        LGS ek tercih tarihleri, tercih soçlarının açıklanmasının ardından merak edilyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise ek tercih tarihleri kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, lise ek tercihleri yani LGS 2. tercihleri ne zaman? İşte MEB tarafından açıklanan tarihler...

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        LGS EK TERCİH TARİHLERİ

        Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 24-28 Temmuz 2023

        Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 31 Temmuz 2023

        Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 31-04 Ağustos 2023

        Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 7 Ağustos 2023

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        LGS TERCİH SONUÇ TARİHİ

        Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 24 Temmuz tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

        LİSE NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, tercihleri MEB tarafından açıklanan tarihleri içerisinde yapacak.

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        Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından “https://eokul.meb.gov.tr” internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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