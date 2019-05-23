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LGS giriş yerleri nasıl öğrenilir? 2019 LGS sınav yerleri e okul VBS sorgulama ekranı

LGS sınav giriş yerleri dün MEB tarafından belli olduğunu duyurdu. İyi bir lisede eğitim görmek amacıyla ter dökecek öğrenciler hangi okulda sınava gireceklerini öğrendiler. Peki, LGS sınav yerleri e okul VBS'den nasıl öğrenilir? İşte 2019 LGS giriş yerleri e okul VBS giriş

LGS

LGS giriş yerleri açıklandı. Milyonlarca öğrenci Liseye Geçiş Sınavı (LGS)'ye girerek iyi bir lisede eğitim almak için kolları sıvayacak. Dün akşam saatlerinde Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesaplarından LGS giriş belgelerinin yayımlandığını duyurdu.

LGS GİRİŞ BELGELERİ NASIL ÖĞRENİLİR 2019

Öğrenciler kayıtlı oldukları okul idarelerine başvurup sınav giriş belgelerini alabilecekler. Öte yandan e okul VBS ekranına giriş yaparak sınav giriş yerlerinizi öğrenebileceksiniz.

E OKUL VBS GİRİŞ YAP!

https://e-okul.meb.gov.tr/logineokul.aspx Adresi üzerinden Veli Bilgilendirme Sistemi kutucuğunda bulunan resimdeki rakamları girmeniz giriyor. Daha sonra öğrenci TC kimlik numarası ve öğrenci okul numaranızı girmeniz gerekiyor. Açılan sayfadan devamsızlık bilgilerini, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarınızı öğrenebileceksiniz.

E-OKUL GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

LGS SINAVI NE ZAMAN?

2019 LGS 1 Hazira'da yapılacak. Sınavda başarılı olan öğrenciler puanlamalara göre istediği okulu tercih edebilecek ve ardından yerleştirme süreci başlayacak.

LGS'NİN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

a. Başvuru şartlarını taşımadığı ve başvurusu olmadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının, içinde bulunması gereken sınav güvenlik poşetinden çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması

c. Öğrencinin herhangi bir öğrencid en ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi

ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

d. Geçerli kimlik belgesinin ve fotoğraflı sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

g. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerinin ve yetkililerin tuttuğu tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacak.

SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILIR?

a. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 iş günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecek.

b. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” veya T.C. Ziraat Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Tür kiye Halk Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Türkiye Vakıflar Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı ya da şube den, a yrıca; https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir.

c. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının http ://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların e-Okul Sistemi veya http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 gün lük dava açma süresini durdurmamaktadır.

d. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

e. Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

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