LGS konularının ilk dönemde işlenilen müfredatla sınırlandırılmasının ardından, geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamındaki merkezi sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarını yayımladı. LGS'ye hazırlanan öğrenciler MEB'in yayımladığı konulara göre çalışmalarını şekillendirebilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaparak, "7 Haziran 2020’de yapacağımız LGS ile ilgili merak edilen bir noktayı daha aydınlatıyoruz." dedi. Ayrıca öğrenciler MEB'in yayımladığı LGS örnek soru kitapçığı ile de çalışmalarını yapabilir.

LGS ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI

Öğrenciler MEB'in her ay yayımladığı örnek soru kitapçıkları ile çalışmalarını sürdürebilir...

MART AYI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYIN

ŞUBAT AYI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYIN

OCAK AYI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYIN

ARALIK AYI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYIN

KASIM AYI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYIN

EKİM AYI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYIN

LGS KONULARI - 2020 8. SINIF MÜFREDATI

MEB'in açıkladığı ve öğrencilerin LGS'de sorumlu olacağı 8. sınıf konuları şöyle...

8. sınıf Türkçe konuları:

Söz Varlığı

T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler.

T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder.

T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar.

T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir.

T.8.3.11. Metindeki anlatım biçimlerini belirler.

Anlama

T.8.3.12. Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.

T.8.3.13. Okuduklarını özetler.

T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar.

T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar.

T.8.3.16. Metnin konusunu belirler.

T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler.

T.8.3.19. Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.

T.8.3.20.Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.

T.8.3.21. Metnin içeriğini yorumlar.

T.8.3.22. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.

T.8.3.23. Metinler arasında karşılaştırma yapar.

T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder.

T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.8.3.28. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.

T.8.3.29. Medya metinlerini analiz eder.

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.

T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler.

Yazma

T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler.

T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder.

8. sınıf Matematik konuları:

SAYILAR VE İŞLEMLER

M.8.1.1. Çarpanlar ve Katlar

M.8.1.2. Üslü İfadeler

M.8.1.3. Kareköklü İfadeler

M.8.4.1. Veri Analizi

M.8.5.1. Basit Olayların Olma Olasılığı

M.8.2.1. Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

8. sınıf Fen Bilimleri konuları

F.8.1.1. Mevsimlerin Oluşumu

F.8.1.2. İklim ve Hava Hareketleri

F.8.2.1. DNA ve Genetik Kod

F.8.2.2. Kalıtım

F.8.2.3. Mutasyon ve Modifikasyon

F.8.2.4. Adaptasyon (Çevreye Uyum)

F.8.2.5. Biyoteknoloji

F.8.3.1. Basınç

F.8.4.1. Periyodik Sistem

F.8.4.2. Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

F.8.4.3. Kimyasal Tepkimeler

F.8.4.4. Asitler ve Bazlar

8. sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük konuları

1. ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR

2.ÜNİTE: MİLLÎ UYANIŞ: BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ATILAN ADIMLAR

3. ÜNİTE: MİLLÎ BIR DESTAN: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM!

8. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları

8.1. KADER İNANCI

8.2. ZEKÂT VE SADAKA

8.3. DİN VE HAYAT

8. sınıf İngilizce konuları

8. Sınıf Öǧretim Programı, Avrupa DiIIeri Için Ortak Başvuru Metni'nde beIirIenen düzeyIerden A2 (TemeI Düzey KuIIanıcı/Ara veya TemeI Gereksinim) düzeyine denk geImektedir.

KONULARIN TAMAMINA BURAYA TIKLAYARAK ERİŞEBİLİRSİNİZ

LGS BAŞVURULARI OTOMATİK YAPILACAK

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "LGS'nin başvurularını otomatik olarak yapacağız. Başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan'da yayımlayacağız. Her şey planlanıyor ve yapılıyor" açıklamasında bulundu.