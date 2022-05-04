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Liselere Geçiş Sistemi LGS ne zaman? LGS sınav tarihi

Liselere Geçiş Sistemi LGS için geri sayım başladı. İyi bir liseye gidebilmek için sınava girecek olan ve sınav puanına göre yerleşim sağlayacak 8. sınıf öğrencileri LGS ne zaman 2022? Sorusuna yanıt arıyorlar. 4-14 Nisan tarihleri arasında alınan sınav başvurularının ardından gözler 2022 LGS sınav oturum tarihine çevrildi. İşte LGS sınav tarihi ve sınava ilişkin detaylar...

  • 01
    LGS ne zaman? 2022 Liselere Geçiş Sistemi LGS'ye kaç gün kaldı? İşte sınav tarihi

    Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınava ilişkin ayrıntılar araştırılıyor. Her sene haziran ayında yapılan sınavın tarihi sınava girecek adayların gündeminde. Öğrenciler LGS ne zaman? Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte MEB 2022 LGS sınav tarihi ve Milli Eğitim Bakanı Özer'in konuya ilişkin açıklamaları...
  • 02
    LGS ne zaman? 2022 Liselere Geçiş Sistemi LGS'ye kaç gün kaldı? İşte sınav tarihi

    LGS NE ZAMAN 2022?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 5 Haziran 2022 Pazar günü yurt genelinde düzenlenecek. Birinci oturum saat 09.30'da, ikinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak.

    İlk Oturum: 5 Haziran 2022 Pazar - 09.30

    İkinci Oturum: 5 Haziran 2022 Pazar - 11.30

     
  • 03
    LGS ne zaman? 2022 Liselere Geçiş Sistemi LGS'ye kaç gün kaldı? İşte sınav tarihi

    LGS SINAV OTURUM DETAYLARI 

    Sınav, 8’inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacaktır. Sınav, iki oturum halinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacaktır.

    Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacaktır. Birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecektir. 

     
  • 04
    LGS ne zaman? 2022 Liselere Geçiş Sistemi LGS'ye kaç gün kaldı? İşte sınav tarihi

    SINAVDA DEĞİŞİKLİK YOK

    Bakan Özer, "LGS merkezî sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Geçen yıl olduğu gibi 2022 yılında da sınav uygulaması iki oturum hâlinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak" değerlendirmesinde bulundu.
  • 05
    LGS ne zaman? 2022 Liselere Geçiş Sistemi LGS'ye kaç gün kaldı? İşte sınav tarihi

    GİRİŞ BELGELERİ 27 MAYIS'TAN İTİBAREN AÇIKLANACAK

    Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 27 Mayıs'tan itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak. Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecek.

     

    Sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

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