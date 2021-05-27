LGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı Liseye Geçiş Sınavı belgelerini e-okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden yayınladı.
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2021 SORGULAMA EKRANI
2021 LGS sınav giriş belgesi 27 Mayıs'ta e-okul sistemi üzerinden yayınlanacak. Belgeler sınav gününe kadar görüntülenebilecek.
Fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.
LGS NE ZAMAN 2021?
2021 MEB sınav takvimine göre LGS 6 Haziran 2021 tarihinde yapılacak.
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