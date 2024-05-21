LGS için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava sayılı günler kala, LGS sınav yerleri giriş belgesi için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarını beklenmeye başlandı. LGS sınav giriş belgesi e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden 8. sınıf öğrencilerinin erişimine sunulacak. Peki, "LGS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak? LGS sınav yerleri giriş belgesi nasıl alınır?" İşte detaylar...