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        Haberler Bilgi LGS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak? LGS sınav yerleri giriş belgesi nasıl alınır?

        2024 LGS sınav yerleri giriş belgesi sorgulama: LGS sınav giriş belgesi açıklandı mı?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için geri sayım sürerken, sınav yerleri giriş belgesinin yayımlanacağı tarih lise adaylarının gündemini meşgul etmeye başladı. 2 Haziran tarihinde iki oturum şeklinde uygulanacak LGS toplamda 90 sorudan oluşacak. İşte Milli Eğitim Bakanlığı ile 2024 LGS sınav yerleri giriş belgesinin açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 00:30 Güncelleme: 21.05.2024 - 00:30
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        LGS için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava sayılı günler kala, LGS sınav yerleri giriş belgesi için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarını beklenmeye başlandı. LGS sınav giriş belgesi e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden 8. sınıf öğrencilerinin erişimine sunulacak. Peki, "LGS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak? LGS sınav yerleri giriş belgesi nasıl alınır?" İşte detaylar...

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        LGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Öğrenciler, LGS sınav giriş yerini, salonunu, sıra numarasını ve varsa sınav tedbir hizmeti bilgilerini 24 Mayıs 2024 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrenebilecek.

        3

        2024 LGS SINAVI NE ZAMAN?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 2 Haziran 2024 Pazar günü uygulanacak.

        Birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacak.

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        Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacak.

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        2024 LGS'DE KAÇ SORU SORULACAK?

        1. oturumda;

        Türkçe 20 soru,

        T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10 soru,

        Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10 soru,

        Yabancı Dil 10 soru olmak üzere toplam 50 soru olacak.

        2. oturumda;

        Matematik 20 soru,

        Fen Bilimleri 20 soru olmak üzere toplam 40 soru olacak.

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