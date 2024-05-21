2024 LGS sınav yerleri giriş belgesi sorgulama: LGS sınav giriş belgesi açıklandı mı?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için geri sayım sürerken, sınav yerleri giriş belgesinin yayımlanacağı tarih lise adaylarının gündemini meşgul etmeye başladı. 2 Haziran tarihinde iki oturum şeklinde uygulanacak LGS toplamda 90 sorudan oluşacak. İşte Milli Eğitim Bakanlığı ile 2024 LGS sınav yerleri giriş belgesinin açıklanacağı tarih...
LGS için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava sayılı günler kala, LGS sınav yerleri giriş belgesi için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarını beklenmeye başlandı. LGS sınav giriş belgesi e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden 8. sınıf öğrencilerinin erişimine sunulacak. Peki, "LGS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak? LGS sınav yerleri giriş belgesi nasıl alınır?" İşte detaylar...
LGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öğrenciler, LGS sınav giriş yerini, salonunu, sıra numarasını ve varsa sınav tedbir hizmeti bilgilerini 24 Mayıs 2024 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrenebilecek.
2024 LGS SINAVI NE ZAMAN?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 2 Haziran 2024 Pazar günü uygulanacak.
Birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacak.
Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacak.
2024 LGS'DE KAÇ SORU SORULACAK?
1. oturumda;
Türkçe 20 soru,
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10 soru,
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10 soru,
Yabancı Dil 10 soru olmak üzere toplam 50 soru olacak.
2. oturumda;
Matematik 20 soru,
Fen Bilimleri 20 soru olmak üzere toplam 40 soru olacak.