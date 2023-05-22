Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan LGS'ye sayılı gün kalmasıyla sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, LGS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...