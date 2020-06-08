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LGS sınav yerleri belli oldu mu? MEB LGS giriş belgesi duyurusu

LGS sınav yerleri belli oldu mu? Sorusu öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu oldu. MEB LGS giriş bilgileriyle ilgili açıklamada bulundu. İşte detaylar...

LGS sınav yerleri

LGS 2020 sınav yerleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs sebebiyle LGS sınavına eğitim gördükleri okullarda gireceği açıklanmıştı. Peki, LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINACAK?

LGS sınav giriş belgesi 2020 e-okul sistemi üzerinden alınacak. Sınav giriş belgesi sınavdan 30 dakika önce öğrencilerin sıra numaralarına göre masalarına bırakılacak.

LGS GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı LGS sınav giriş belgesini henüz yayınlamadı. Açıklama gelir gelmez haberimizde olacaktır.

MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı canlı yayında LGS sınavıyla ilgili merak edilen açıklamayı yaptı. Bakan Selçuk, " Öğrencilerin kendi getirdiği maskelerle sınav sonuna kadar kalmalarını istemiyoruz. O yüzden maskeyi yenileyeceğiz. İkinci bir maske vereceğiz." Yerlerine oturduktan sonra sosyal mesafe ayarlandıktan sonra maskelerini çıkarabilirler. Öğrencilerin kendi getirdiği maskelerle sınav sonuna kadar kalmalarını istemiyoruz. O yüzden maskeyi yenileyeceğiz. "

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