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YORUM KURALLARINI OKUDUM

LGS sınavı ne zaman? LGS sınav giriş belgeleri ve örnek soruları

LGS sınavına kısa bir süre kala öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2019 LGS Mayıs ayı örnek soruları geçtiğimiz gün yayımlandı. LGS giriş belgeleri almak isteyen öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı erişime açmıştı. Peki LGS ne zaman? İşte LGS sınav giriş belgeleri ve örnek soruları...

LGS

Öğrenciler, kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için en geç saat 09.00’da, fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgelerinde belirtilen binada hazır bulunacak.

Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacak.

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracak.

LGS SINAVI NE ZAMAN 2019?

Milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek olan 2019 LGS sınavı 1 Haziran'da yapılacak. Sınavda başarılı olan öğrenciler puanlamalara göre istediği okulu tercih edebilecek.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI!

LGS kapsamında 1 Haziran'da liselere giriş için yapılacak merkezi sınavın giriş belgeleri yayımlandı. Öğrencilerimiz kayıtlı oldukları okul idarelerine başvurup sınav giriş belgelerini alabilecekler.

LGS GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

2019 LGS MAYIS AYI ÖRNEK SORULARI

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB),1 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik sekizinci örnek soru kitapçığı yayımlandı.

LGS MAYIS SAYISAL ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI

LGS MAYIS SÖZEL ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI 

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 1 Haziran'da yapılacak merkezi sınava yönelik yedinci örnek soru kitapçığında, sayısal testte 20, sözel testte 25 olmak üzere toplam 45 soruya yer verildi.

Yeni örnek soru kitapçığına, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "http://odsgm.meb.gov.tr/" internet adresinden erişilebiliyor.

Merkezi sınava yönelik daha önce 2018 Ekim, Kasım ve Aralık ile 2019 Ocak, Şubat ve Mart aylarında örnek soru kitapçıkları yayımlanmıştı.

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YORUMLAR

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