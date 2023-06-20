LGS sonuçları için artık geri sayıma geçildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Türkiye'nin dört bir yanında 4 Haziran'da gerçekleştirilen LGS'nin sonuç tarihi belli oldu. İşte, LGS sonuçları açıklanma tarihi, LGS sınav sonucu öğrenme ekranı ve tercihlere dair bilgiler...