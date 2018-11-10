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Lice ve Kulp'ta terör örgütüne ağır darbe!

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, yaklaşık 5 gün önce başlatılan operasyonlarda teröristlerin kullandığı biri 5 odalı 7 sığınak ve bir mağara tahrip edildi. Askerlerin dikkati sayesinde toprağa gömülü halde bulunan 10 el yapımı patlayıcı, güvenlik güçleri tarafından kullanılamaz hale getirildi

10.11.2018 - 12:23 | Güncelleme: İHA

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca, Lice mülki sınırları içerisinde, 6 Kasım 2018 Salı gününden itibaren Jandarma Özel Harekât timleri, jandarma komando timleri, güvenlik korucularıyla icrasına başlatılan Bayrak-101 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan Sakal-1 operasyonunun, 9 Kasım 2018 Cuma günü saat 23.30 itibariyle başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, operasyonla ilgili şu bilgiler verildi:

10 ADET EL YAPIMI PATLAYICI BULUNDU

"Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan, 1 adet gözetleme mevzi, 1 adet doğal mağara, 1’i 5 odalı olmak üzere toplam 7 adet sığınak tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Gerçekleştirilen temas ve adli arama faaliyetlerinde bahse konu sığınak, ağaçlık, kayalık alanda, toprağa gömülü vaziyetteki 15 adet jelikan bidon ve harabe ev içerisinde, 10 adet mayın el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 adet Doçka uçaksavar mühimmatı, 13 adet boş Bixi makineli piyade tüfeği mühimmat kutusu, 2 adet güneş paneli, 2 adet 4’lü pil bloğu, 1 adet 6’lı pil bloğu, 5 adet kalem pil, 2 adet pil şarj aleti, 1 adet şarj aküsü, 530 metre elektrik kablosu, 1 adet el feneri, 3 kilogram amonyum nitrat, 10 adet büyük tüp, 13 adet küçük tüp, 2 adet yangın tüpü, 1 adet laptop bilgisayar, 1 adet yazıcı, 3 adet yazıcı toneri, 2 adet tüplü ocak, 1 adet gazlı fırın, 251 takım terörist kıyafeti, 75 adet örgütsel kitap, 156 adet havai fişek, çok sayıda tıbbi malzeme, yiyecek, giyim ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir.

Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında, icra edilen temas ve adli arama faaliyetleri neticesinde, 65 kilogram kubar, 13 kilogram toz olmak üzere toplam 78 kilogram esrar maddesi ele geçirilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı gereğince esrar maddeleri muhafaza altına alınmıştır. Yol kontrol ve adli arama faaliyetleri neticesinde, 58 şahıs ve 19 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmış, operasyon bölgesi içerisindeki 1 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, 1 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Operasyon bölgeleri içinde bulunan köy ve mezralarda; Diyarbakır Elektrik Dağıtım Şirketi ekipleri tarafından yapılan kontrol neticesinde, kaçak elektrik kullandığı tespit edilen 3 konut sahibi hakkında yasal işlem yapılmıştır."

KULP'TA OPERASYONLAR SÜRÜYOR

İHA'da yer alan habere göre 7 Kasım'da başlayan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Efelioğlu-11 operasyonunda, icra edilen temas ve arama faaliyetleri hakkında da bilgi verilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Operasyonlarda 3 adet doğal mağara, 2 adet sığınak tespit edilmeyi müteakip tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Gerçekleştirilen arama faaliyetinde, toprağa gömülü 2 adet jelikan içerisinde, 1 adet büyük tüp, 2 adet küçük tüp, 1 adet 4’lü pil bloğu, çok sayıda yiyecek, giyim ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir.

Yol kontrol ve adli arama faaliyetleri neticesinde; 41 şahsın sorgulamaları yapılmış, operasyon bölgesi içerisindeki 12 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, yapılan arama neticesinde, ruhsatsız 3 adet av tüfeği, 1 adet mavzer, 3 adet tabanca, 86 adet 7,65 mm tabanca fişeği, 87 adet mavzer fişeği, 155 adet av tüfeği kartuşu, 6 adet tabanca şarjörü, 9 adet Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet dürbün ele geçirilmiş, ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince muhafaza altına alınmış, 2 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır.

Operasyon bölgeleri içinde bulunan köy ve mezralarda; Diyarbakır Elektrik Dağıtım Şirketi ekipleri tarafından yapılan kontrol neticesinde, kaçak elektrik kullandığı tespit edilen 56 konut sahibi, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İşleri ekipleri tarafından yapılan kontrol neticesinde, 7 konut sahibi hakkında yasal işlem yapılmıştır."

HAZRO VE SİLVAN'DA DA DARBE VURULDU

Hazro ve Silvan ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 7 Kasım'da başlayan Şehit Jandarma Uzman Çavuş M. Ali Sarak-24 operasyonu hakkında da bilgi verilen açıklamada, şöyle denildi:
"İcra edilen temas ve arama faaliyetleri neticesinde, çok sayıda yiyecek, giyim ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir. Yol kontrol ve adli arama faaliyetleri neticesinde, 62 şahıs ve 3 aracın sorgulamaları yapılmış, operasyon bölgeleri içinde bulunan köy ve mezralarda Diyarbakır Elektrik Dağıtım Şirketi ekipleri tarafından yapılan kontrol neticesinde, kaçak elektrik kullandığı tespit edilen 26 konut sahibi hakkında yasal işlem yapılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

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