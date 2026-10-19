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        Haberler Spor Futbol Lille Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lille Galatasaray maçı ertelenecek mi?

        Lille Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lille Galatasaray maçı ertelenecek mi?

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında Fransa temsilcisi Lille ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda oynayacağı mücadelede puan veya puanlar almayı hedefliyor. Lille ise kendi sahasında taraftarının desteğiyle galibiyet arayacak. Lille - Galatasaray maçınının başlama saati ve yayınlanacağı kanal futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki Lille - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lille Galatasaray maçı ertelecek mi, seyiricisiz mi oynanacak? İşte karşılaşmanın tarihi, canlı yayın bilgileri ve maç öncesinde merak edilen ayrıntılar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 20:59 Güncelleme:
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        1

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille deplasmanında kritik bir mücadeleye çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa arenasındaki mücadelesini sürdürürken Fransa'dan iyi bir sonuçla dönmek istiyor. Lille - Galatasaray karşılaşması öncesinde futbolseverler maçın oynanacağı tarihi, başlama saatini ve yayıncı kuruluşu araştırıyor. Peki Lille Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lille Galatasaray maçı ertelecek mi, seyiricisiz mi oynanacak? İşte Lille Galatasaray maçının oynanacağı tarih...

        2

        LİLLE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Lille - Galatasaray maçı 21 Ekim 2026 Çarşamba günü 19.45'te oynanacak.

        3

        LİLLE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Lille - Galatasaray karşılaşmasının TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması planlanıyor. Mücadeleyi internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler, tabii platformundaki yayın seçeneklerini de kontrol edebilir. Yayın akışında olası bir değişiklik yaşanmaması için maç günü yayıncı kuruluşun duyurularının takip edilmesi öneriliyor.

        4

        SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

        Fransa'da yağma ve şiddet olaylarının ardından kuzeydeki Lille şehri ile çevresindeki Douai, Wattignies ve Denain kentlerinde bugünden itibaren iki gün süreyle 20.00-06.00 saatlerinde arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

        5

        LİLLE - GALATASARAY MAÇI SEYİRCİSİZ Mİ OYNANACAK?

        Konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi.

        6

        LİLLE - GALATASARAY MAÇI ERTELENECEK Mİ?

        Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez'den, "Maçların iptal edilmesi söz konusu değil. Maçlar oynanmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

        Lille-Galatasaray ve PSG-Barcelona karşılaşmalarının ertelenmesinin gündemde olmadığı belirtildi.

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