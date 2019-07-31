Lille’den 4. Yusuf seferi

Transfer döneminin gözdeleri arasında yer alan Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı için Lile’in son bir kez devreye gireceği öğrenildi. Fransız kulübü bundan önce 3 kez Bordo-Mavililer’in kapısını çalmış, 12 milyon Euro'dan başlayan teklif, önce 15 milyon Euro'ya, son olarak da 17 milyon Euro'ya çıkmıştı.

Ancak ilk günden itibaren 20 milyon Euro'dan aşağıya inmeyeceğini beyan eden Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu bu sözünden geri adım atmamıştı. Lille’in 4. girişiminde 20 milyon Euro'luk teklif ile kapıyı çalması bekleniyor. Trabzonspor’un bu rakamı kabul edeceği belirtilirken, sonraki transferden ödenecek pay için de sıkı bir pazarlık yapılacağı ifade edildi.