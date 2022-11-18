NEPOTİZM NEDİR?

Latincede ‘akraba’ anlamına gelen nepotizm, yakın aile üyelerini ve arkadaşlarını kayıran ve onları yüksek mevkilere taşıyan insanların yaptığı ‘haksız ayrıcalık’ olarak tanımlaıyor. ‘Nepotist’ kimseler, birilerini kayırarak emek ve eğitim gerektiren işlere başkalarını getirerek bir nevi etik dışı bir eylemde bulunuyor. Nepotizmin örgütsel ve toplumsal ilişkilere zarar verdiği bilinen bir gerçek.

Hollywood’da da sıkça rastlanan nepotizm örneği olarak ise ailesinin izinden giden yıldızlar gösteriliyor. Kariyerinde belli bir noktaya gelmiş ünlü isimler, çocuklarına sağladıkları ayrıcalık ve haksız üstünlük nedeniyle eleştiriliyor.

Doğuştan gösterişli hayatlara sahip oldukları için eleştirilen yıldızlar arasında Angelina Jolie, Lily-Rose Depp, Zoe Kravitz, Maya Hawke, Dakota Johnson, Scott Eastwood, Sofia Coppola ve daha birçok isim yer alıyor.

Fotoğraflar: AP, Reuters, Instagram, Splash News