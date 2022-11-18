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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lily Rose Depp, dava boyunca neden sessiz kaldığını açıkladı

Eski eşi Amber Heard'e karşı verdiği yasal mücadele ile sık sık gündeme gelen ve sonunda kendini aklamayı başaran Johnny Depp'in kızı Lily-Rose Depp, babasının ayrılığı ve bu süreçte neden sessiz kaldığı hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu

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  • Lily Rose Depp, babası Johnny Depp'in Amber Heard ile davası boyunca neden sessiz kaldığını açıkladı - Magazin haberleri

    2017'de olaylı bir şekilde ayrılan ve sonrasında bütün dünyanın 'Hollywood filmi' gibi takip ettiği Johnny Depp ve Amber Heard'ün 'taciz' ve 'iftira' davasında jüri, 1 Haziran 2022'de kararını açıklamıştı.

    ABD'nin Virginia eyaletinde görülen davada jüri, Depp'i haklı bularak, Heard'ün eski eşine 8,3 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetmişti.
  • Lily Rose Depp, babası Johnny Depp'in Amber Heard ile davası boyunca neden sessiz kaldığını açıkladı - Magazin haberleri

    Bu süreçte Johnny Depp'in şarkıcı Vanessa Paradis ile birlikteliğinden dünyaya gelen ve kendisi gibi oyuncu olan kızı Lily Rose Depp'in sessiz kalması dikkat çekmişti.
  • Lily Rose Depp, babası Johnny Depp'in Amber Heard ile davası boyunca neden sessiz kaldığını açıkladı - Magazin haberleri

    23 yaşındaki Depp, aylar sonra babasının Amber Heard ile dünya gündemini uzun süre meşgul eden davası hakkında neden hiç konuşmadığını açıkladı.

    Elle Dergisi'ne konuşan Lily Rose Depp, "Bu kadar özel ve kişisel olan bir durum birden böyle olmaktan çıkınca kendime gizli düşüncelerimi sakladığım bir alan yarattım" dedi.
  • Lily Rose Depp, babası Johnny Depp'in Amber Heard ile davası boyunca neden sessiz kaldığını açıkladı - Magazin haberleri

    Oyuncu, "Ayrıca başkalarının adına konuşmamam gerektiğini düşünüyorum. Kariyerim boyunca, insanların beni, ailemden yada özel hayatımdaki erkeklerle tanımladığını düşünüyorum. Ben daha çok kendi ürettiğim şeylerle anılmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
  • Lily Rose Depp, babası Johnny Depp'in Amber Heard ile davası boyunca neden sessiz kaldığını açıkladı - Magazin haberleri

    NEPOTİZM TARTIŞMALARINA YANIT

    Büyürken annesi Vanessa Paradis’in kendisini ve erkek kardeşi Jack’i olabildiğinde spot ışıklarından koruduğunu söyleyen Depp, nepotizm tartışmalarına da cevap verdi.

    Bazı kesimler tarafından 'ayrıcalık' ve 'torpil' sayesinde bulundukları konuma geldikleri iddia edilen ünlü isimlerden biri olarak görülen Lily Rose Depp, "Çocukluğumun normal geçmediğini kabul ediyorum ama bu deneyimleme şansı elde ettiğim tek yaşam stili" dedi.
  • Lily Rose Depp, babası Johnny Depp'in Amber Heard ile davası boyunca neden sessiz kaldığını açıkladı - Magazin haberleri

    "SOSYAL MEDYA AİLENİZİN KİM OLDUĞUYLA DAHA ÇOK İLGİLENİYOR"

    Kendisinin "nepotizm çocuğu" olarak gösterilmesini yorumlayan genç oyuncu, "Sosyal medya kullanıcıları bu konulara çok kafa yoruyormuş gibi görünüyor. İnsanlar, geldiğiniz nokta veya sizin hakkınızda önyargılı düşüncelere sahip olacaktır ama şunu söyleyebilirim ki elde ettiğim rolleri yalnızca o role uygun görüldüğüm için oynadım. Sosyal medya, size rolü verenlerden çok ailenizin kim olduğuyla daha çok ilgileniyor" dedi.
  • Lily Rose Depp, babası Johnny Depp'in Amber Heard ile davası boyunca neden sessiz kaldığını açıkladı - Magazin haberleri

    Lily Rose Depp, nepotizm suçlamalarının erkeklerden çok kadınlara yöneltimesini de eleştirdi.

    Depp "İnsanların yalnızca genetik sebeplerden dolayı yargılanması fikrini garip buluyorum. Hiç mantıklı değil. Eğer annen veya baban doktorsa çocuk da doktor olabilir. Kimse çıkıp da 'Sırf ebeveynlerin doktor diye doktorsun' demiyor" ifadelerini kullandı.
  • Lily Rose Depp, babası Johnny Depp'in Amber Heard ile davası boyunca neden sessiz kaldığını açıkladı - Magazin haberleri

    Lily Rose Depp, başrollerini Timothee Chalamet ile paylaştığı 'The King' filmindeki rolü ile Fransa'nın prestijli sinema ödülü Cesar Awards'a aday gösterilmişti. Sosyal medyada Depp’in ailesinin ünlü olması sebebiyle bu ödüle aday gösterildiği iddia edildi.
  • Lily Rose Depp, babası Johnny Depp'in Amber Heard ile davası boyunca neden sessiz kaldığını açıkladı - Magazin haberleri

    NEPOTİZM NEDİR?

    Latincede ‘akraba’ anlamına gelen nepotizm, yakın aile üyelerini ve arkadaşlarını kayıran ve onları yüksek mevkilere taşıyan insanların yaptığı ‘haksız ayrıcalık’ olarak tanımlaıyor. ‘Nepotist’ kimseler, birilerini kayırarak emek ve eğitim gerektiren işlere başkalarını getirerek bir nevi etik dışı bir eylemde bulunuyor. Nepotizmin örgütsel ve toplumsal ilişkilere zarar verdiği bilinen bir gerçek.

    Hollywood’da da sıkça rastlanan nepotizm örneği olarak ise ailesinin izinden giden yıldızlar gösteriliyor. Kariyerinde belli bir noktaya gelmiş ünlü isimler, çocuklarına sağladıkları ayrıcalık ve haksız üstünlük nedeniyle eleştiriliyor.

    Doğuştan gösterişli hayatlara sahip oldukları için eleştirilen yıldızlar arasında Angelina Jolie, Lily-Rose Depp, Zoe Kravitz, Maya Hawke, Dakota Johnson, Scott Eastwood, Sofia Coppola ve daha birçok isim yer alıyor.

    Fotoğraflar: AP, Reuters, Instagram, Splash News

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