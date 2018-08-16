Limak enerji Çevre Timi Yalova'da

Düzenli olarak faaliyetlerine devam eden Limak Enerji Çevre Timi, Yalova Çınarcık’ta bulunan Hasan Baba Piknik Alanının çevresini temizleyerek, vatandaşların piknik yaptığı alanı doğal görünümüne kavuşturdu.

“Hayatı Aydınlatıyor, Doğayı Koruyoruz"

Limak Enerji şirket çalışanlarının oluşturduğu Çevre Timi, faaliyet gösterdiği 4 ilde çevre temizliğine katkı sağlayarak, farkındalık yaratmayı amaçlıyor. “Hayatı aydınlatıyor, doğayı koruyoruz” sloganıyla yola çıkan Çevre Timi üçüncü etkinliğini, Limak Enerji’nin hizmet verdiği illerden birisi olan Yalova’da gerçekleştirdi.

Hasan Baba piknik alanının çevresini estetik bir görünüme kavuşturan Çevre Timi üyeleri, vatandaşların sağlıklı bir ortamda piknik yapmalarına zemin oluştururken; doğal miraslarımızı korumalıyız mesajı verdi.

Ekolojik dengenin korunması için çevre duyarlılığının çok önemli olduğunu belirten Çevre Timi üyeleri, “Her bir birey çevrenin temiz kalmasına katkı sağlamalı, biz Çevre Timi olarak hep birlikte bir duyarlılık örneği gösterdik. Her birimiz doğanın birer parçasıyız. Doğaya verilen her zararın, dolaylı olarak bizlere de zararı var, bu bilinçle hareket etmeliyiz.” dedi. Doğaya bırakılan plastik poşet, pet şişe, ambalaj, gıda ve kağıt gibi atıkları toplayan Çevre Timi, örnek teşkil edecek projelerine devam edecek.

Doğa Dostu Şirket Limak Enerji

Gerçekleştirmiş olduğu projelerde, doğayı koruma bilincini gözeten Limak Enerji, sadece Çevre Timi ile değil, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile de farkındalık yaratıyor. “Yeşil Dönüşüm Ormanları” Projesi ile fatura ve abonelik işlemlerinde kullandığı kağıt miktarına denk gelen 50 ton kağıdı, 4 ilde oluşturacağı ormanlar ile doğaya kazandıracak şirketin, Çevre Timi de ülkenin dört bir yanında çevre temizliği konusunda örnek projelere imza atıyor.

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