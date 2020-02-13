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Limonun faydaları nelerdir?

Yemeklerde, salatalarda hatta cilt maskelerinde bile kullanılan limonun faydaları saymakla bitmiyor. C vitamini bakımından zengin olan Limon hakkında merak edilenler...

Limon

Limon içerisinde birçok vitamini içerisinde bulunduruyor. Doğal cilt bakımı içinde faydası çok olan limon, cildin ölü deriden kurtarıp gerginleşmesini ve parlamasını sağlar. Limon suyu içmek ayrıca kırışıklıkları önlemede ve cildin esneklik kazanmasında yardımcı olur. Peki Limonun faydaları nelerdir?

Limonun faydaları nelerdir?

Limon; C vitamin açısından oldukça zengin bir gıdadır. Günlük C vitaminin yarısını karşılayabiliyor. Limonu yemenin yanında çaylarda, salatalarda ya da su ile karıştırarak içilebilir. Limon saçlara, cilde ve ağız sağlığına da iyi gelmektedir. Limon ayrıca; bağırsakları, böbrekleri ve karaciğeri temizlemede etkili olabiliyor.

Limonun faydaları                            

  • pH değerini dengeler.
  • C vitamini içeriği yüksektir.
  • Karaciğeri temizlemede yardımcı olur.
  • Bağırsakları temizleyerek kilo vermeye de neden olur.
  • Böbrek ve safra taşlarında etki eder ve çözer.
  • Yüksek tansiyonda denge açısından önemlidir.
  • Kansere karşı koruyucu özellik taşıyan bileşenler içerir.
  • Göz sağlığını korumaya yardımcı olur.
  • Kalsiyum, demir, fosfor ve diğer mineraller içerir.
  • Ağızdaki kötü bakterilere karşı korur.
  • Serbest radikallere karşı koruma sağlar ve hastalıklardan korur.
  • Beyin sağlığını korumada etkili olur.
  • Anti bakteriyel etkisi vardır.
  • Antioksidan içermesi hastalıklardan korumayı sağlar.
  • Kalsiyum, demir, fosfor ve diğer mineraller içerir.
  • Gribe karşı vücudun direncini artırarak, enfeksiyonlardan korur.
  • Harici kullanılarak cilt üzerindeki bakterileri öldürür.
  • Cilde parlaklık vererek, gerginleşmesini sağlar.
  • Kaşıntılara iyi gelir. Antiseptik özellik taşır.
  • Saçta bulunan kepeğin önlemesini sağlar.
  • Sindirim sistemini güçlendirerek, sindirimi kolaylaştırır.

Limon kalp ve damar sağlığı açısından da önemlidir damar sertliğini önlemede yardımcı olur. Serbest radikalleri etkisizleştirerek kalp krizi ve felç riskinin azalmasını sağlar.

Limon iskorbüt hastalığı denilen ve yaşlılarda görülen C vitamini eksikliği nedeniyle oluşan bu hastalıktan korunmayı sağlar.

Limon, antioksidan özelliği sayesinde romatoid artrit ve Osteoartrit hastalığının hafiflemesini sağlar.

Limon yaraların çabuk bir şekilde iyileşmesinde de etkilidir.

Limon sindirim sisteminin düzenli çalışmasını da sağlamada etkili olmaktadır. Ayrıca karaciğerin safra salgılamasına yardımcı olarak yağların daha kolay sindirilmesine olanak verir.

Bazı araştırmalar sonucunda limonun böbrek taşlarının oluşmasını önlediği açıklanmıştır. Limon diş üzerindeki asitleri temizleyerek, bakterileri yok eder ve diş çürümesini önler. Ancak fazla kullanımı diş minelerine zarar verebilir.

Limon kalsiyumun yanında fosfor minerali ile de kemiklerin güçlenmesini sağlar. Egzersiz sonrası adale ağrılarına da iyi gelir.

Limon saç derisine iyi gelerek kepeklenmeyi önler, ancak sık olarak kullanılmamalıdır. Çünkü kuruluğa ve tahrişe neden olabilir.

1 adet kabuğu soyulmuş limon: 17 kaloridir. C ve B6 vitaminleri içerir. Ayrıca içinde bulunan mineraller; kalsiyum, potasyum, magnezyum, fosfor, folat ve demirdir.

Limonun çok fazla tüketilmesi mide ekşimesine, dişlerde minelerin aşınmasına ve aşırı idrara çıkmaya neden olabilir.

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