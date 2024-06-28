Lisans ücreti sebebiyle, Facebook haber içeriğini engelleyebilir

Sosyal medya şirketleri dünyanın dört bir yanında lisans ücreti ödemeleri gibi farklı tartışmalardan hükümetlerle karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Son olarak Facebook'un çatı kuruluşu Meta ile Avustralya hükümeti arasında bir açıklama trafiği gerçekleşti.

Meta, Avustralya hükümetinin lisans ücreti ödemesini zorunlu kılması durumunda Facebook platformunda haber içeriğini engellemeyi düşündüğünü duyurdu.

Şirket Politikaları Yöneticisi Mia Garlick, bakanlara tüm seçeneklerin masada olduğunu açıklarken, "Ancak bu adım, hükümetin 2021 yılında yürürlüğe giren ve ABD’li teknoloji devlerinin medya kuruluşlarına bağlantılar için ödediği ücretleri belirleme hakkını veren ancak test edilmemiş bir yasaya nasıl tepki vereceğine bağlı" şeklinde yorum yaptı.