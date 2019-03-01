Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2018 Aralık Ayı Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 27,26'sı doğal gaz, yüzde 21,86'sı ithal kömür, yüzde 14,82'si linyit, yüzde 15,56'sı barajlı hidroelektrik santrallerinden karşılandı. Bu kaynakları rüzgar, akarsu, jeotermal, taş kömürü, asfaltit, biyokütle, fuel-oil, güneş, motorin ve sıvılaştırılmış doğal gaz izledi.

Lisanslı elektrik üretimi geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,44 azalışla 25 milyon 679 bin megavatsaate düştü.

Geçen yıl aralık sonu itibarıyla Türkiye'nin lisanslı elektrikte kurulu gücü ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,06 artışla 83 bin 184 megavat oldu. Kurulu gücün yüzde 30,95'i doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 24,69'u barajlı hidroelektrik, yüzde 11,54'ü da linyit santrallerinden oluştu. Kurulu kapasitenin kalanı diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler arasında paylaşıldı.

FATURALANAN TÜKETİM MİKTARI ARTTI

Geçen yıl aralıkta elektrik abone sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artarak 43 milyon 658 bine ulaştı. Faturalanan tüketim miktarı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,76 artışla 19 milyon 596 bin megavatsaate çıktı.

Söz konusu ayda faturalanan elektrik tüketiminin yüzde 38,99'u sanayi, yüzde 29,69'u ticarethane ve yüzde 25,75'i de mesken aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Kalan tüketim tarımsal sulama ve aydınlatma kaynaklı gerçekleşti.