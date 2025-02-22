MEB yeni yönetmelik yayımladı: Liselerde devamsızlık hakkı kaç gün oldu?
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte, öğrencilerin devamsızlık sınırı ele alınırken, bu nedenle başarısız olan öğrencilerin derslere ve sınavlara giremeyeceği belirtildi. İşte, yeni yönetmeliğe göre liselerde devamsızlık sınırı...
MEB yayınladığı yeni yönetmelikte lise öğrencilerini ilgilendiren birçok değişikliğe yer verdi. Yönetmelikte, devamsızlık sınırı yeniden tanımlanırken, devamsızlık sınırını dolduran öğrencilerin sonraki eğitim ve öğretim yılında bir işletme ile sözleşme imzalamak şartıyla okula devam edebileceği maddesi de eklendi. İşte, yeni yönetmeliğe göre devamsızlık sınırı...
LİSELERDE DEVAMSIZLIK SINIRI KAÇ GÜN?
Yönetmeliğe göre, birinci dereceden yakınını kaybeden öğrenciler için özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 40,
Üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi, yatarak tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60 gün olarak belirlendi.
YENİ YÖNETMELİĞE GÖRE LİSELERDE DEVAMSIZLIK HAKKI
Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanacak.
DEVAMSIZLIK SÜRESİ DOLANLAR NE YAPACAK?
Özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler hariç, devamsızlık sürelerini dolduran ve öğrenim hakkı bulunanlar ilgili eğitim ve öğretim yılında derslere ve işletmede mesleki eğitime devam edemeyecek, sınavlara giremeyecek.
DEVAMSIZLIKTAN KALAN ÖĞRENCİLERE SÖZLEŞME ŞARTI
Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı olan öğrenciler, bir sonraki eğitim ve öğretim yılında bir işletme ile sözleşme imzalamak şartıyla okula devam edebilecek.