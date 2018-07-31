LGS yerleştirmelerinin ilk ayağı tamamlandı. Boşta kalan kontenjanlara göre öğrenciler nakil işlemlerini, yerleşemeyen öğrenciler ise ek tercihlerini yapacak. Bu yüzden lise taban ve tavan puanları büyük öneme sahip. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ilk yerleştirmelerin açıklanmasının ardından konuyla ilgili bir açıklama yaptı. İşte ek tercih ve nakil işlemleri için boş kontenjanlar ve liselerin taban - tavan puanları...

LİSE TABAN VE TAVAN PUANLARI

MEB resmi internet sitesi www.meb.gov.tr adresi üzerinden boş kontenjan ile taban ve tavan puanlarına dair açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tercih listeleme işlemi sonrası, 30 Temmuz 2018 tarihli yerel yerleştirme sonuçlarına göre tercihe yerleşen en son öğrencinin yerleştirilme bilgilerini ve tercih boş kontenjanlarını görebilirsiniz"

MEB, 2018 Yerel Yerleştirme ve Pansiyonlu Okullar, Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Başvuruları Tercih Listeleri için öğrenci ve velileri e-okula yönlendiriyor. e-okul üzerinden öğrenci bilgilerini girdikten sonra aşağıdaki bölümden il, ilçe, kurum türü ve kayıt alanı seçilip listele butonuna basıldığında , boş kontenjan ve başvuru tercihleri taban yerleşme bilgileri ile ilgili bilgilere erişiliyor.

2018 Yerel Yerleştirme ve Pansiyonlu Okullar, Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Başvuruları Tercih Listeleri için Tıklayınız

EK YERLEŞTİRME VE NAKİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercihleri doğrultusunda bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, 6-10 Ağustos, 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül'de nakil için her gruptan en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecekler. Öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde hangi okulda kaç kontenjanın boş olduğunu görebilecek. Bu dönemde öğrenciler, istedikleri okulların boş kontenjanı olmasa da boşalabilecek kontenjanlar için de tercihte bulunabilecek.

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler ile 2017/2018 eğitim-öğretim yılında sınıf tekrarına kalan 9’uncu sınıf öğrencileri, il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.

Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları –açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. ç) Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.

İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler, geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve Ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” doğrultusunda ikamet adresleri, engel durumu ve özellikleri dikkate alınarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ilgili mevzuat çerçevesinde her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile yerleştirilecektir.

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