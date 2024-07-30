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        Liseli Çelik

        Ünlü şarkıcı Çelik Erişçi, sosyal medya hesabından lise yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2024 - 14:39 Güncelleme: 30.07.2024 - 14:40
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        Çelik, lise öğrencisi yıllara ait nostaljik bir fotoğrafını yayımladı.

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        Duygularını kaleme alan ünlü şarkıcı, fotoğrafına şu notu düştü: Bugün az önce hayatımın en güzel hediyelerinden birini aldım. Sonsuz ve tarifsizce mutluyum, neşe ile doluyum. Pendik Lisesi’nde okurken matematik hocam olan Nesrin Hanım bu fotoğrafı göndermiş. Bu vesileyle Nesrin Hocam’ın şahsında bana bugünkü halime gelmeme emek veren bütün hocalarıma minnetle teşekkürler ediyorum. Yüce Rabbimizin izni ve yazdığı kader ile bizi bugüne getiren ve yine onun izni ve yazdığı kader ile bu kaderler ağına hizmet eden ve bu bilinçte binlerce vatan evladı yetiştiren tüm kutsal öğretmenlerimize selam olsun. Duygularımı ancak bu kadar ifade edebildim ve emin olun dolup taşan kalbimdeki milyonlarca sözün sadece bir kaçını söyleyebildim.

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        Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...

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        Soner Sarıkabadayı

        5

        Soner Sarıkabadayı

        6

        Mert Fırat

        7

        Mert Fırat

        8

        Alişan

        9

        Alişan

        10

        Murat Dalkılıç

        11

        Murat Dalkılıç

        12

        Merve Dizdar

        13

        Merve Dizdar

        14

        Nilüfer

        15

        Nilüfer

        16

        Vedat Milor

        17

        Vedat Milor

        18

        Azra Akın

        19

        Azra Akın

        #Çelik
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