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        Haberler Spor Futbol İngiltere Liverpool: 0 - Crystal Palace: 1 MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Liverpool: 0 - Crystal Palace: 1 MAÇ SONUCU

        Premier Lig'in 33. haftasında Liverpool evinde karşılaştığı Crystal Palace'a 1-0 mağlup oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 18:29 Güncelleme: 14.04.2024 - 18:29
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        Liverpool'dan kritik kayıp!
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        Premier Lig’in 33. haftasında Liverpool Anfield'da, Crystal Palace ile mücadele etti. Konuk ekip 14. dakikada Eberechi Eze’nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamladı. İkinci yarıda ev sahibi takım maçı çevirmek için hamleler yapsa da istediği golü bir türlü bulamadı ve Liverpool sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

        Bu sonuçla 71 puanda kalan Jürgen Klopp’un öğrencileri son haftalara girilirken şampiyonluk yarışında geriye düştü.

        Ligde 5 hafta sonra kazanan Crystal Palace ise puanını 33 yaptı ve 14. sıraya yükseldi.

        Premier Lig'de gelecek hafta Liverpool, Fulham'a konuk olacak. Crystal Palace da evinde West Ham United ile karşılaşacak.

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