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        Haberler Spor Futbol İngiltere Liverpool: 1 - Crystal Palace: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Liverpool: 1 - Crystal Palace: 1 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 38. ve son haftasında Liverpool, evinde Crystal Palace'la 1-1 berabere kaldı. Geçtiğimiz haftalarda şampiyonluğunu ilan eden Liverpool, sezonu 84 puanla tamamladı. Liverpool forması giyen Ryan Gravenberch, 68. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2025 - 21:52 Güncelleme: 25.05.2025 - 21:52
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        Şampiyon Liverpool, sezonu beraberlikle kapattı!
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        İngiltere Premier Ligi'nin 38. ve son haftasında Liverpool, evinde Crystal Palace'ı konuk etti. Anfield'ta oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.

        Crystal Palace'ın golünü 9. dakikada Ismaila Sarr kaydetti.

        Liverpool'da 68. dakikada Ryan Gravenberch kırmızı kart gördü. Beraberlik golünü 84. dakikada Muhammed Salah attı.

        Bu beraberliğin ardından şampiyon Liverpool sezonu 84 puanla tamamladı. Crystal Palace, 53 puanla ligi bitirdi.

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