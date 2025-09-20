Habertürk
        Liverpool: 2 - Everton: 1 | MAÇ SONUCU (Merseyside derbisinde kazanan Liverpool) - Futbol Haberleri

        Liverpool: 2 - Everton: 1 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Liverpool sahasında Everton'ı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve 5'te 5 yaparak liderliğini sürdürdü.

        Habertürk
        Giriş: 20.09.2025 - 16:24 Güncelleme: 20.09.2025 - 16:55
        Merseyside derbisinde kazanan Liverpool!
        İngiltere Premier Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Liverpool sahasında ezeli rakibi Everton'ı konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Ryan Gravenberch ve 29'da Hugo Ekitike kaydetti. Everton'ın tek golü ise 58. dakikada Idrissa Gueye'den geldi.

        23 yaşındaki Gravenberch, Merseyside derbisinde Liverpool formasıyla hem gol atan hem de asist yapan en genç oyuncu oldu.

        Bu sonucun ardından Liverpool 15 puana yükseldi. 3 maç sonra kaybeden Everton ise 7 puanda kaldı.

        Ligin 6. haftasında Liverpool deplasmanda Crystal Palace'a konuk olacak. Everton ise sahasında West Ham United'ı ağırlayacak.

