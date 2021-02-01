Sky Sport'un haberine göre Liverpool, transferin son gününde Ozan Kabak'ı renklerine katmak için çalışıyor.

Merih Demiral için yapılan 45 milyon Pound'luk teklifin Juventus tarafından reddedilmesinin ardından Kırmızılar'ın, Ozan Kabak'a yöneldiği kaydedildi.

Jurgen Klopp'un ekibi, Ozan Kabak'ı satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralamak için Schalke'yle görüşmelere başladı. Liverpool'un oyuncu için kiralama bedeli olarak 2.5 milyon Pound teklif ettiği belirtildi ve "Transferin bitmesine saatler kala oyuncuya imza attırmak istiyor" denildi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Milli futbolcu, Liverpool için sağlık kontrolünden geçti. Önümüzdeki saatlerde resmi açıklama yapılması bekleniyor.