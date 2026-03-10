Liverpool – Galatasaray rövanş maçı için nefesler tutuldu. İlk maçta sahasında etkili bir performans ortaya koyan Galatasaray, rakibini 1-0 mağlup ederek rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti. Sarı kırmızılılar bu turu geçmesi durumunda çeyrek finalde Paris Saint Germain - Chelsea eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Zorlu mücadele öncesinde Liverpool – Galatasaray maçının oynanacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, Liverpool – Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray nasıl tur atlar? İşte detaylar...