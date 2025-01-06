Liverpool, puan kaybına rağmen zirveye tutundu!

İngiltere'de Liverpool, puan kaybetmesine rağmen liderliğini sürdürdü. İtalya'da Napoli, İtalya Süper Kupa organizasyonu nedeniyle Atalanta'nın lig müsabakasına çıkmadığı haftada maç fazlasıyla zirveye yerleşti. Fransa'da ise Süper Kupa'yı kazanan Paris Saint-Germain (PSG), lig maçı oynamadığı haftada liderliğini korudu.

Real Madrid, İspanya Kral Kupası müsabakaları nedeniyle cuma günü tek erteleme maçının oynandığı ligde liderliği devraldı. Devre arasında bulunan Almanya'da ise Bayern Münih, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

LIVERPOOL 3 HAFTA SONRA PUAN KAYBETTİ

Premier Lig'de Liverpool, sahasında Manchester United ile 2-2 berabere kaldı.

Konuk takımda Lisandro Martinez ve Amad Diallo, Liverpool'da ise Cody Gakpo ve Muhammed Salah fileleri havalandırdı.

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Chelsea ve Arsenal, liderin puan kaybettiği haftada fırsat tepti. Chelsea, Crystal Palace deplasmanından, Arsenal da Brighton'a konuk olduğu maçtan 1-1'lik beraberlikle döndü.

Bu sezon performansıyla hayal kırıklığı yaşatan son şampiyon Manchester City, evinde West Ham United'ı 4-1 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Milli oyuncu Enes Ünal'ın 70. dakikada oyuna girdiği Bournemouth ise sahasında Everton'ı 1-0 mağlup etti.

Haftanın bu akşamki Wolverhampton-Nottingham Forest müsabakasıyla kapanacağı ligin 20. haftasında bir maçı eksik Liverpool, 46 puanla liderliğini sürdürdü. Liverpool'un ardından Arsenal 40, bir maçı eksik Nottingham Forest 37 ve Chelsea 36 puanla sıralandı.

REAL MADRID MAÇ FAZLASIYLA LİDER

İspanya Kral Kupası müsabakaları nedeniyle sadece cuma günü erteleme maçının oynandığı LaLiga'da Real Madrid, deplasmanda Valencia'yı 2-1 yendi.

Vinicius Junior'un kırmızı kart gördüğü Madrid ekibinde penaltı kaçıran Jude Bellingham, 10 kişi kalan takımına birer gol ve asistle galibiyeti getirdi. Konuk takımda milli futbolcu Arda Güler ise yedekler arasında yer aldı.

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Ligde 19 hafta sonunda 43 puan toplayan Real Madrid, maç fazlasıyla liderliği Atletico Madrid'den devraldı. Atletico Madrid 41, Barcelona 38 ve Athletic Bilbao 36 puanla Real Madrid'i takip etti.

NAPOLI MAÇ FAZLASIYLA ZİRVEDE

Serie A'da Napoli, İtalya Süper Kupa organizasyonu nedeniyle Atalanta'nın lig müsabakasına çıkmadığı haftada maç fazlasıyla liderliğe yerleşti.

Fiorentina deplasmanında David Neres, Romelu Lukaku ve Scott McTominay'in golleriyle 3-0 kazanan Napoli, art arda 4. galibiyetine ulaştı. Zirveden uzaklaşan Fiorentina, peş peşe 4. kez puan kaybetti.

Başkent derbisinde ise Roma, sahasında Lazio'yu 2-0 yendi. Süper Kupa maçlarına çıkan Inter, Milan, Juventus ve Atalanta'nın lig karşılaşmaları ertelendi. Ligin 19. haftasında Napoli, 44 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Napoli'yi bir maç eksiği bulunan Atalanta 41 ve iki maçı eksik Inter 40 puanla izledi.