Lâl Denizli: Teşekkürler Çeşme!

İzmir'in Çeşme İlçesi'nde sandıkların yüzde 72.5'i açıldı. CHP adayı Lâl Denizli, oyların yüzde 56.03'ünü aldıktan sonra ilk sonuçların ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Teşekkürler Çeşme

Çeşme halkının teveccühü ile, önümüzdeki beş yıl boyunca büyük bir onur ve gururla Çeşme’ye başkanlık yapacağım. Bana Çeşme’nin ilk kadın belediye başkanı olma mutluluğunu yaşatan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Yediden yetmişe tüm yurttaşlarımıza hizmet edecek, sizlerin refahı için çalışacağım.