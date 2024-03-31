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        Haberler Magazin Lâl Denizli: Teşekkürler Çeşme! - Magazin haberleri

        Lâl Denizli: Teşekkürler Çeşme!

        Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'nin, İzmir'in Çeşme İlçesi'nden belediye başkanı adayı olan kızı Lâl Denizli, gelen ilk sonuçlar sonrasında açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 23:35 Güncelleme: 31.03.2024 - 23:51
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        Lâl Denizli: Teşekkürler Çeşme!
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        İzmir'in Çeşme İlçesi'nde sandıkların yüzde 72.5'i açıldı. CHP adayı Lâl Denizli, oyların yüzde 56.03'ünü aldıktan sonra ilk sonuçların ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

        Teşekkürler Çeşme

        Çeşme halkının teveccühü ile, önümüzdeki beş yıl boyunca büyük bir onur ve gururla Çeşme’ye başkanlık yapacağım. Bana Çeşme’nin ilk kadın belediye başkanı olma mutluluğunu yaşatan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Yediden yetmişe tüm yurttaşlarımıza hizmet edecek, sizlerin refahı için çalışacağım.

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