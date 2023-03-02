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Lobjanidze: Depremden önce tüm takıma son mutluğu Atsu yaşattı

Kahramanmaraş merkezli depremleri Hatay’da yaşayan Gürcü futbolcu Saba Lobjanidze, o anları ve sonrasında yaşadıklarını anlattı

Lobjanidze: Depremden önce tüm takıma son mutluğu Atsu yaşattı
AA

Hatayspor’un lige devam etmeyeceğini açıklamasının ardından sezon sonuna kadar VavaCars Fatih Karagümrük’le anlaşan Gürcü futbolcu, takımın kamp yaptığı Gençlik ve Spor Bakanlığının Riva tesislerinde, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Depremin yaşandığı anı anlatan 28 yaşındaki futbolcu, durumun çok zor, felaketin boyutlarının da çok büyük olduğunu belirtti. Depremin sabaha karşı olması nedeniyle asıl yıkımın gün ağardıktan sonra farkına vardıklarını ifade eden Saba Lobjanidze, “Gün ağardıktan sonra asıl yıkımın ne olduğunu görüyorsunuz. Bütün binaların yıkıldığını, bütün insanların büyük acılar çektiklerini, ağladıklarını, çok üzüldüklerini gözlerimizle gördük. Çok üzücü, kelimelerle tarif etmenin çok zor olduğu anlardı.” diye konuştu.

''GOLÜ ATMAK ATSU'NUN İÇİNE DOĞMUŞTU. GOLÜ ATTI, HERKESİ SEVİNDİRDİ''

Depremde hayatını kaybeden takım arkadaşı Christian Atsu'nun çok iyi bir insan olduğunu anlatan Lobjanidze, şunları söyledi:

“Saha içinde ve dışında kimseye en ufak bir hatası, yanlışı olmamıştı. Her zaman pozitif ve neşeliydi. Onu her zaman en iyi taraflarıyla hatırlayacağız. Çok büyük bir trajedi. Deprem olmadan sadece 10 saat önce bir maçtaydık ve son dakikada bir frikik oldu. Frikikte ben de topun başına geçmek istedim ama o anda Atsu bana, hissettiğini ve vuruşu yaparsa gol atacağını söyledi. Golü de attı. Gerçekten içine doğmuş. Çok mutluyduk, çok sevinçliydik. Bu sevinci birlikte yaşadık, galibiyeti birlikte kutladık. Ama maalesef bu golden ve maçtan sonra elim olay gerçekleşti. Ona da buradan taziyelerimizi sunmaktan başka elimizden bir şey gelmiyor.”

Maçın ardından herkesin çok mutlu olduğunu söyleyen Gürcü futbolcu, “Hem Atsu adına hem de takım adıma durum çok iyiydi. Soyunma odasında galibiyet sevinci yaşadık.” açıklamasını yaptı.

Atsu’nun ülkesinde birçok kişiye yardım eden bir sporcu olduğunu ve son maçta attığı golle çevresindeki herkesi sevindirdiğini yineleyen Lobjanidze, “Benim duygularım bu şekilde toparlanıyor. Herkesi sevindirdi ve o şekilde bu dünyadan göçtü diye tarif edebiliriz. Bu minvalde iyi bir insandı.” İfadelerini kullandı.

''VOLKAN DEMİREL SADECE TAKIM İÇİN DEĞİL TÜM ŞEHİR İÇİN SEFERBER OLDU''

Christian Atsu’yla aynı binada hayatını kaybeden sportif direktör Taner Savut'u da kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını vurgulayan Saba Lobjanidze, “Taner Savut da çok iyi bir insandı. Her zaman çok iyi hatırlayacağımız birisi. Kimin ne derdi varsa çözmek için elinden geleni yapardı. Maalesef çok önemli bir insanı kaybettik. Ona da değinmeden geçemeyiz. Çok yardımsever birisiydi. Bizim bütün dertlerimizi dinleyip çözüme kavuştururdu. Takımla çok ilgiliydi.” şeklinde konuştu.

Depremin ardından tesislere gittiğini ve burada diğer takım arkadaşlarıyla bir araya geldiğini hatırlatan Fatih Karagümrük’ün Gürcü oyuncusu, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel’in güçlü bir insan olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Volkan Demirel sadece takım için değil tüm şehir için seferber oldu. Bunu tamamen kalbi ve samimi hisleriyle yaptı. Bunu yaşayarak yansıttı. Biz hepimiz kendi güvenliğimizi almak için önce tesise gittik, orada toplandık. Ondan sonrasında Adana üzerinden İstanbul’a takımı Volkan hoca getirdi. Bizim güvenliğimizi düşünmesi yadsınamaz. Tesislerde Volkan hoca bize ne kadar güçlü bir insan olduğunu da gösterdi. Takımı en kısa sürede oradan tahliye etmek gibi bir düşüncesi oldu. Bunu gerçekleştirdi. Olay anında ve sonrasında çok yapıcı davrandı.”

''BURADA BENİ KARŞILAMA ŞEKİLLERİ, ADAPTASYON SÜRECİMİ KISALTACAK''

Depremin ardından İstanbul’a geldiklerini, takım arkadaşlarının aileleri ve sevdiklerinin yanına gitmek istediğini anlatan Saba Lobjanidze, kendisinin Hatay’da yalnız yaşadığını ve depremin ardından Gürcistan’da bulunan ailesinin yanına gidip orada zaman geçirdiğini belirtti.

Hayatta her zaman iyi şeyler yapılması ve iyilik peşinde olunması gerektiğini dile getiren Lobjanidze, “İyilik yaptığınız zaman sizi de iyilikler buluyor. Bu anlamda hayata bakışımda, iyinin peşinde koşmak anlamında bir değişiklik yok. Belki bunları daha da önemli hale getirip artırarak gidebiliriz. Kötülüklerden de uzak durmak lazım. Kafamda öyle deprem öncesi ve sonrası diye ayırdığım radikal değişiklikler yok.” açıklamasında bulundu.

Fatih Karagümrük’e transferinin ardından adaptasyon sürecinin hızlı olduğunu da söyleyen Gürcü oyuncu, şunları kaydetti:

“Depremi hiç yaşamamışım ve hep buradaymışım hissiyatına kapılıyorum. Takım beni çok iyi karşıladı. Çok iyi oyunculardan kurulu güçlü bir takım. Çok iyi bir teknik ekibi var. Gerçekten kendi içinde çok iyi bir atmosferi ve sıkı birlikteliği olan bir ekip. Sıkı çalışıyoruz. Türkiye’nin en önemli ve güçlü takımlarından birisindeyim. Daha da iyi olacağını düşünüyorum. Burada olduğum için mutluyum. Beni karşılayışları, adaptasyon sürecinin de daha kısa olmasını sağlayacaktır.”

Fatih Karagümrük ile sezon sonuna kadar anlaşan ve bonservisi Hatayspor’da olan Saba Lobjanidze, sezon sonunda Hatay’a geri dönüp dönmemesiyle ilgili soruya “Artık uzun vadeli planlar yapmıyorum. Fatih Karagümrük’le sezon sonuna kadar sözleşmem var. Burada en iyisini vermek istiyorum. En iyi performansla devam edip hayatın ne getireceğine bakmak istiyorum. Şu andaki en önemli konsantrasyon alanım bugünden itibaren sezon sonuna kadar oynanacak maçlar olacak.” cevabını verdi.

Son olarak Hatay halkına mesaj gönderen 28 yaşındaki oyuncu, sözlerini şöyle tamamladı:

“En iyisini dilemek gibi klişe laflar önemli ama bunun altını doldurup devamını yapmak lazım. En iyisini dileyip harekete geçmek, insanlara destek olmak lazım. O insanların çektiği acıların büyük çoğunluğu maalesef kameralara, fotoğraflara yansımıyor. Orada çok daha korkunç anlar var, çok daha korkunç durumlarda kaldı insanlar. O bölgeyi bir an olsun yalnız bırakmadan desteklemek lazım. Bunu önce dilemek lazım ama diledikten sonra icraata geçmek gerekiyor. Durum maalesef yansıyanlardan ve sizin gördüklerinizden daha korkunç. Kesintisiz ve sürekli şekilde yaralar sarılana kadar o insanların desteklenmesi gerekiyor.”

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