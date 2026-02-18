Canlı
        Logo Yazılım'dan 1.5 milyar TL net kâr - Teknoloji Haberleri

        Logo Yazılım’dan 1.5 milyar TL net kâr

        Logo Yazılım'ın 2025 yılında net kârı, 1 milyar 501 milyon TL'ye ulaştı.Sonuçları değerlendiren Logo Grup CEO'su M. Buğra Koyuncu "Yazılım sektörü, sadece ürün geliştiren bir yapıdan öteye geçip müşteri odaklı, sürekli değer yaratmayı esas alan bir hizmet yaklaşımına evrildi. Biz de hem dijital dönüşümü desteklemek hem de sürdürülebilir büyümemizi sağlamak üzere servisleşmeyi stratejik odağımızda tutmaya devam ediyoruz" dedi

        Habertürk
        Giriş: 18.02.2026 - 12:05 Güncelleme: 18.02.2026 - 12:05
        Türkiye’nin en büyük yerli iş yazılımı şirketi Logo Yazılım, 2025’e ilişkin enflasyon düzeltmesi içeren finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre Logo Yazılım, ilgili dönemde satış gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine oranla reel olarak %9 artırarak 5 milyar 801 milyon TL’ye yükseltti. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) reel olarak %1 artışla 2 milyar 10 milyon TL’ye ulaştı. Logo Yazılım, 2025 yılında çalışan başına satış gelirlerini %14 ve çalışan başına FAVÖK’ünü %6 artırdı. Net kâr ise, 1 milyar 501 milyon TL’ye ulaştı. Tek seferlik yatırım geliri hariç net kâr ise %52’lik reel artış kaydetti ve marjı %12 olarak gerçekleşti.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre bulut tabanlı çözümlerden elde edilen gelirler, bir önceki döneme göre %31 oranında reel artış gösterdi ve 3 milyar 189 milyon TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde tekrarlayan gelirlerin toplam faturalanan gelirler içindeki payı %13 reel büyümeyle %86 seviyesine ulaştı. Kurumsal uygulama yazılımları ve e-Dönüşüm segmentinde yeni müşteri kazanımı, 11 bin 200 seviyelerinde gerçekleşti. E-Dönüşüm segmentindeki yıllık tekrarlayan gelirlerde ABD Doları bazında %27 artış sağlandı.

        Şirketin bulut gelirlerini destekleyen çözümlerden Logo İşbaşı’nın, yıllık tekrarlayan gelirlerinde ABD Doları bazında yıllık %44 artış sağlandı. Perakende sektörüne özel olarak geliştirilen Logo Diva çözümlerinde ise kullanıcı başına yıllık gelir, 2025’te geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ABD Doları bazında %40 oranında büyüdü. Yeni büyüme alanı olan finansal teknolojiler iş segmenti gelirleri ise 2025’te 2,3 milyon ABD dolarına ulaştı.

        Logo Grup CEO’su M. Buğra Koyuncu, “Ar-Ge ve inovasyon gücümüzle geliştirdiğimiz yenilikçi çözümlerimiz ve geniş iş ortağı ekosistemimizle, başta KOBİ’ler olmak üzere Türkiye’de üreten işletmeleri ve ülkemizin dijitalleşme alanındaki potansiyelini destekliyoruz. Yazılım sektörü, sadece ürün geliştiren bir yapıdan öteye geçip müşteri odaklı, sürekli değer yaratmayı esas alan bir hizmet yaklaşımına evrildi. Biz de hem dijital dönüşümü desteklemek hem de sürdürülebilir büyümemizi sağlamak üzere servisleşmeyi stratejik odağımızda tutmaya devam ediyoruz. Bulut çözüm portföyümüzü genişletiyor; on-prem çözümlerimizi de kapsayan aboneliğe dayalı satış modellerini müşterilerimizle buluşturuyoruz. Bu kapsamda 2025’te bulut tabanlı çözümlerimizden elde ettiğimiz gelirler toplam faturalanan gelirlerimiz içindeki payını artırırken, tekrarlayan gelirlerimizdeki büyümeyi destekleyerek öngörülebilirlik avantajı sağlıyor” dedi.

