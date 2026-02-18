Logo Yazılım’dan 1.5 milyar TL net kâr

Türkiye’nin en büyük yerli iş yazılımı şirketi Logo Yazılım, 2025’e ilişkin enflasyon düzeltmesi içeren finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre Logo Yazılım, ilgili dönemde satış gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine oranla reel olarak %9 artırarak 5 milyar 801 milyon TL’ye yükseltti. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) reel olarak %1 artışla 2 milyar 10 milyon TL’ye ulaştı. Logo Yazılım, 2025 yılında çalışan başına satış gelirlerini %14 ve çalışan başına FAVÖK’ünü %6 artırdı. Net kâr ise, 1 milyar 501 milyon TL’ye ulaştı. Tek seferlik yatırım geliri hariç net kâr ise %52’lik reel artış kaydetti ve marjı %12 olarak gerçekleşti.

Firmadan yapılan açıklamaya göre bulut tabanlı çözümlerden elde edilen gelirler, bir önceki döneme göre %31 oranında reel artış gösterdi ve 3 milyar 189 milyon TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde tekrarlayan gelirlerin toplam faturalanan gelirler içindeki payı %13 reel büyümeyle %86 seviyesine ulaştı. Kurumsal uygulama yazılımları ve e-Dönüşüm segmentinde yeni müşteri kazanımı, 11 bin 200 seviyelerinde gerçekleşti. E-Dönüşüm segmentindeki yıllık tekrarlayan gelirlerde ABD Doları bazında %27 artış sağlandı.