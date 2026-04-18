Yeni ebeveyn olmuş bir çiftin, doğum sonrası yaşadığı ilk 40 günlük süreci eğlenceli ve bol maceralı bir dille anlatan yapım, komedi türünde dikkat çekiyor.
Bu akşam SHOW TV’de yayınlanacak Lohusa filmi için araştırmalar hız kazandı. Filmin senaryosu Gupse Özay tarafından kaleme alınırken, yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü oturuyor. Başrollerini Gupse Özay ve Onur Gürçay’ın paylaştığı Lohusa filmi, bu akşam saat 20.00’de SHOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Bu kapsamda “Lohusa filmi nerede ve ne zaman çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var, konusu ne?” sorularına yanıt aranıyor. İşte filmle ilgili tüm detaylar haberimizde…
LOHUSA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Lohusa, yeni ebeveyn olan bir anne ve babanın ilk 40 gün boyunca başlarına gelen komik olayları anlatıyor. Burcu ve Onur, çocuklarına kavuşacakları günü heyecanla bekleyen evli bir çifttir. Hamileliği boyunca doğumdan sonra onu bekleyen hayatla ilgili söylenenleri umursamayan Burcu, lohusa depresyonuna girmeyeceğine emindir.
Burcu'nun doğumun ardından bebeğiyle tek başına ilgilenmesi, uykusuzluk, hormonlarının değişmesi onun bambaşka gerçeklerle yüzleşmesine ve kendisini birbirinden komik olayların içinde bulmasına neden oluyor.
LOHUSA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Başarılı oyuncu Gupse Özay'a Onur Gürçay, Hazal Türesan, Esra Ruşan, Elif Nur Kerkük, Cihan Albayrak ve Alper Baytekin'in eşlik ettiği filmin yönetmenliğini Kıvanç Baruönü üstleniyor.