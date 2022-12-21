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Haberler Gündem LOL Hesap Silme: League of Legends (LOL) Hesabı Nasıl Silinir?
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LOL hesap silme: League of Legends (LOL) hesabı nasıl silinir?

İşte şimdi size son zamanların en çok aranan başlıklarından birini anlatacağız. Oyun dünyası aldı başını gidiyor. Neredeyse gençlerin yüzde 70’i LOL gibi oyunları oynuyor ve buna bağlı durumda. Peki bu bağlılıktan kurtulmak istiyor musunuz? O zaman bu yazıyı okuyun ve bilmeniz gerekenleri öğrenin.

LOL Hesap Silme: League of Legends (LOL) Hesabı Nasıl Silinir?

LOL hesap silme adımlarını dikkatli bir şekilde okumalısınız. Kısa süre içerisinde League of Legends (LOL) hesabı nasıl silinir? Sorularının cevaplarını bulacaksınız.

LOL Oturum Nasıl Kapatılır?

LOL hesabınızı kapatma işlemleri için aşağıyı hemen okumalısınız. LOL hesap silme var mı diye merak ediyorsanız işte cevabı:

  • - Hesap kullanıcı adınızı yazınız. Parolanızı da yazarak sisteme giriş yapın.
  • - E posta adresinizi yazın ve hesabınıza girişi tamamlayın.
  • - Hesabı ilk açtığınız tarihi girin.
  • - Açıldığı ülkenin konumunu girin.
  • - Sistemde karşınıza çıkan yeri doldurun. Burada da silinme nedenini belirtmeniz gerekiyor.
  • - Bu bilgileri eksiksiz bir şekilde girin ve formu Riot ekibine gönderin.
  • - Riot ekibi tarafından değerlendirilen talebinizden gelecek cevabı bekleyin.
  • - Kısa bir süre içerisinde ekip tarafından size bilgi gönderilecek.

İşte bu adımları yaptıktan sonra hesabınız silinmiş olacak. LOL oturum nasıl kapatılır dediğimizde de hesaba giriş yapmadığınız sürece size bildirim gelmeyecektir.

Bu seçenek ile istediğiniz zamanlarda aynı hesap ve verilerinizle oyun oynama hakkınızı saklı tutabiliyorsunuz.

LOL Telefon Numarası Kaldırma

Diğer başlığa geçmeden önce bir konudan daha bahsetmek istiyoruz. LOL telefon numarası kaldırma işleminin de nasıl ilerlediğini sizlerle paylaşalım. Telefon numaranızı kaldırmak istiyorsanız ve artık bildirimlerin gelmesini de istemiyorsanız, yine destek ekibe yönlenmeniz gerekiyor.

Destek ekibi tarafından size bir kod gönderilecek ve bağlantıyı kaldırmanızı gerektiren neden istenecek. Bu talepler sonrasında telefonunuza gelen kodu girdikten sonra telefon numarası kaldırılacak.

İşte bu kadar!

Mobile Legend Oyun Hesabı Nasıl Silinir?

Bazen de Mobil Legend oyun hesabı nasıl silinir merak ediliyor. Oyun hesabınızı silmek için hesaba giriş yapmalısınız.
  • - Ayarlara gelin
  • - Ayarlar içerisinde yer alan Hesaplar butonuna tıklamalısınız.
  • - Ardından sayfanın sağ üst noktasında yer alan Menü simgesi üzerinden Hesabı Kaldır butonuna tıklamalısınız.
  • - Böylece hesabınız kaldırılacak.

Gördüğünüz üzere LOL hesap silme işlemleri bu kadar! Bu bilgilerin yanı sıra LOL hesabınızı devre dışı bırakabilirsiniz. Bu işlem hesabınızı ulaşılamaz hale getiriyor. Hesabınız devre dışıyken sizin hesabınıza kimse ulaşamaz ve bilgileriniz bu süre içerisinde görünmez.

İşleminizi geri alabilirsiniz ama çok uzun süre girmemezlik yaparsanız sonrasında hesabınıza ulaşmanız da zor olabilir.

Haydi gelin hep birlikte bu işlemi nasıl yapacağınıza da bir bakalım.

  • - League of Legends sitesine giderek oturum açmalısınız.
  • - Bir talep gönder yazısına tıklamalısınız.
  • - Konu seçimi bölümünden ‘League of Legends hakkında…’ seçeneğini seçin.
  • - Başlık bölümüne de ‘Hesabın devre dışı bırakılması’ yazmalısınız.
  • - Açıklama bölümüne de kullanıcı adı, sihirdar adı, oynadığınız sunucu, hesabın oluşturulduğu tarih, hesabın oluşturulduğu yer ve hesap oluşturulurken kullanılan e posta adresi bilgilerinizi girmelisiniz.
  • - Bütün bu bilgileri girip yolladığınızda destek ekibe talebiniz iletilecek.

Çok kısa süre içerisinde de destek ekip sizin bu taleplerinizi değerlendirecek ve geri bildirim gönderecek. Onayladığı zaman da hesabınız devre dışı bırakılacak.

LOL hesap silme ve kapatma işlemleri nasıl yapılır sorusunun cevabını sizlerle paylaştık. Sonrasında da bu adımları uygulayarak sürecinizi hızlandırabilirsiniz. Ayrıca küçük bir uyarıda da bulunmak isteriz: Eğer hesabınızı devre dışı bırakacaksanız hesap ödeme bilgilerinizi silmenizi öneririz. Bu sayede hesabınız kapalıyken ödeme yapmazsınız.

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