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Loris Karius'a zoraki görev! 2 yıl sonra...

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'da Manchester United ile oynanacak Lig Kupası finali öncesi kaleci sıkıntısı baş gösterdi. 26 Şubat'taki kritik maçta Nick Pope ve Martin Dubravka'dan yararlanamayacak olan Newcastle'da kaleyi 2 yıldır resmi maça çıkmayan eski Beşiktaşlı Loris Karius devralabilir.

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  • Loris Karius'a zoraki görev! 2 yıl sonra...

    Türkiye'de bir dönem Beşiktaş forması da giyen kaleci Loris Karius, İngiltere'de bu sezon müthiş bir performans ortaya koyan Newcastle United'da 3. kaleci olarak görev yapıyor. 

     
  • Loris Karius'a zoraki görev! 2 yıl sonra...

    Yaklaşık 2 yıldır herhangi bir maçta forma giymeyen Alman file bekçisi, takımının bu sezon belki de en kritik mücadelesinde kaleyi devralabilir...
  • Loris Karius'a zoraki görev! 2 yıl sonra...

    Newcastle United'ın 26 Şubat'ta Manchester United ile oynayacağı İngiltere Lig Kupası finali öncesi siyah-beyazlılarda kaleci krizi yaşanıyor. 

     
  • Loris Karius'a zoraki görev! 2 yıl sonra...

    Takımın as kalecisi Nick Pope, geçtiğimiz günlerde oynanan Liverpool karşılaşmasında kırmızı kart görerek Lig Kupası finali öncesi cezalı duruma düştü. 
  • Loris Karius'a zoraki görev! 2 yıl sonra...

    İkinci kaleci Martin Dubravka ise Manchester United formasıyla kupada oynadığı için statü gereği maça çıkamayacak.
  • Loris Karius'a zoraki görev! 2 yıl sonra...

    Bu durumda takımın üçüncü kalecisi konumunda olan Loris Karius'un kaleyi devralması bekleniyor.
  • Loris Karius'a zoraki görev! 2 yıl sonra...

    Karius'a forma verilmesi durumunda ise Alman kaleci Newcastle formasıyla ilk kez sahaya çıkmış olacak. 2022 Eylül'ünde Newcastle'a imza atan Karius, 2 yıldır resmi bir maçta yer almaması nedeniyle Newcastle teknik ekibi ciddi bir kararsızlık yaşıyor.
  • Loris Karius'a zoraki görev! 2 yıl sonra...

    Karius'un oynamaması durumunda ise Newcastle'ın ikinci takımında bu sezon sadece 1 kez görev yapan Mark Gillespie, Manchester United finalinde kaleyi koruyabilir. 

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