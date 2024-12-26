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        Haberler Spor Basketbol NBA Los Angeles Lakers, Golden State Warriors'ı son saniye basketiyle yıktı! - Basketbol Haberleri

        Los Angeles Lakers, Golden State Warriors'ı son saniye basketiyle yıktı!

        NBA'de Los Angeles Lakers, Golden State Warriors'ı Austin Reaves'in son saniye basketiyle 115-113 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 12:02 Güncelleme: 26.12.2024 - 12:02
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        LA Lakers, Warriors'ı son saniyede yıktı!
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        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, deplasmanda Golden State Warriors'u son saniye basketiyle 115-113 yendi.

        NBA'e 5 maçla devam edildi. Gecenin öne çıkan karşılaşmasında Lakers, Chase Center'da Golden State'e konuk oldu. NBA'in yaşayan iki efsanesi LeBron James ile Stephen Curry'yi karşı karşıya getiren müsabakada Lakers, Austin Reaves'in son saniyede kaydettiği basketle sahadan galip ayrıldı.

        Lakers'ta 39 yaşındaki LeBron James, 31 sayı ve 10 asistle "double double" yaptı. Reaves ise 26 sayı, 10 asist ve 10 ribaund ile galibiyete "triple-double" ile katkı sağladı.

        Golden State'de ise Curry'nin 38, Andrew Wiggins'in 21 sayısı kazanmaya yetmedi.

        Bu sonuçla Los Angeles Lakers, 17. galibiyetini aldı. Golden State Warriors ise 14. kez mağlup oldu.

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        Öte yandan karşılaşmada sakatlık yaşayan Anthony Davis, mücadeleye devam edemedi.

        NEW YORK KNICKS, MIKAL BRIDGES İLE GALİBİYETE UZANDI

        New York Knicks, sahasında karşılaştığı San Antonio Spurs'ü Mikal Bridges'ın etkili performansıyla 117-114 mağlup etti.

        Madison Square Garden'da oynanan karşılaşmada 41 sayılık katkı veren Mikal Bridges, galibiyette önemli rol oynadı.

        San Antonio'da ise Victor Wembanyama'nın 42 sayı ve 18 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

        Knicks, bu sonuçla 20. kez sahadan galip ayrıldı. Spurs ise 15. yenilgisini yaşadı.

        Sonuçlar

        New York Knicks-San Antonio Spurs: 117-114

        Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves: 99-105

        Boston Celtics-Philadelphia 76ers: 114-118

        Golden State Warriors-Los Angeles Lakers: 113-115

        Phoenix Suns-Denver Nuggets: 110-100

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